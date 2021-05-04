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"Ми не підтримуємо радянські методи": наглядова рада "Нафтогазу" звернулася до Шмигаля

4 травня, 09:37

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Прем'єру нагадали, що термін повноважень глави правління компанії був продовжений на чотири роки, але Коболєва звільнили завчасно

Наглядова рада "Нафтогазу", який напередодні подав у відставку, звернулася з листом до прем'єр-міністра Денису Шмигаля, в якому вказала на порушення стандартів корпоративного управління в питанні зміни керівництва компанії.

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Про це йдеться в листі.

Причиною для звільнення глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва нібито стали збитки в майже 20 мільярдів гривень. Але у наглядовій раді зазначають, що зараз компанія увійшла в період поліпшення прибутковості і очікує отримати прибуток в першому кварталі 2021 року.

Там нагадали, що за погодженням з Кабміном і президентом строк повноважень голови правління був нещодавно продовжений на чотири роки.

"Зміна голови правління є порушенням стандартів корпоративного управління ... Ми не можемо підтримувати радянські методи, якими наглядову раду позбавляють компетенції на невеликий час для того, щоб змінити голову правління. І все це сталося на підставі одного і того ж рішення загальних зборів акціонерів в день, коли наглядова рада не мала повноважень. Це просто знущання над основними практиками корпоративного управління", – йдеться у листі.

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У той же час наглядова рада вказує, що вони жодного разу не розглядали кандидатуру Юрія Вітренкана посаду глави "Нафтогазу".

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"Єдина рекомендація полягає в тому, щоб уряд і президент вивчили шляхи оперативного усунення наслідків шкоди, заподіяної компанії та репутації країни з точки зору корпоративного управління. Існує ризик, що ціна такої шкоди буде набагато вищою, ніж фінансовий збиток у 2020 році", – резюмували члени наглядової ради.

Повний текст листа:

Прикріплений файл:

Як повідомляли новини "Сьогодні", Кабмін закликав членів наглядової ради "Нафтогазу" дочекатися, поки їх замінять.

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