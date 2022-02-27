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Какие финансовые услуги предоставляет "Укрпочта" – список

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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27 февраля, 10:14
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Рассказываем все о международных и внутренних финансовых услугах "Укрпочты"
Финансовые услуги "Укрпочты" - список
Финансовые услуги "Укрпочты" - список / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Всем известная компания "Укрпочта" занимается не только доставкой разнообразных отправлений, но и оказывает финансовые услуги.

"Сегодня" рассказывают о том, какие именно финансовые услуги предоставляет "Укрпочта".

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Денежные переводы

Через сайт "Укрпочты" можно осуществить несколько вариантов денежных переводов:

  • "с карты на дом";
  • "с карты в отделение";
  • "с карты на карту";
  • "с карт банков Европы".

Международные почтовые переводы

Эта услуга является надежным, удобным и безопасным способом отправить деньги за границу или получить их оттуда.

"Укрпочта" сотрудничает с почтовыми операторами 26 стран Европы и Азии.

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Переводы делятся на адресные (выполняются в течение 1 до 14 дней) и срочные (от 15 до 30 минут). Сумма перевода не может превышать 400 тыс. грн в день.

Также можно сделать перевод через конкретные международные платежные системы:

  • Western Union;
  • MoneyGram;
  • Masterсard International Incorporated;
  • Visa International Service Association.

Почтовые переводы в пределах Украины

Таким образом, можно перевести средства онлайн, со своей банковской карты, или сделать это в отделении "Укрпочты".

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Перевод можно получить в отделении или заказать доставку по адресу получателя. Адресные переводы выполняются в течение двух суток, а срочные – до 15 минут.

Оплата услуг

Через "Укрпочту", как онлайн так и в отделении, можно оплатить коммунальные услуги: электроэнергию, водоснабжение, а также телефонную связь, телевидение, интернет, детский сад или школу и осуществить любые другие регулярные платежи.

Также можно оплатить налоги и сборы на обязательное государственное пенсионное и социальное страхование, штрафы.

Пенсии

Многим украинцам знакома эта услуга, поскольку именно через "Укрпочту" они получают пенсию.

Заполнив заявку на получение пенсии через "Укрпочту", можно приходить за выплатой в отделение или ее будет доставлять почтальон прямо в ваш дом.

Доставляет "Укрпочта" и другие соцвыплаты, причем – бесплатно.

Выдача наличных и пополнение карт

В некоторых отделениях "Укрпочты" владельцы карт VISA, Mastercard и ПРОСТІР могут получать наличные средства через POS-терминалы АО "Укрпочта".

Снять за одну операцию можно от 50 до 15 000 гривен, а комиссия в таких терминалах – 0%.

Страховые услуги

В любом отделении "Укрпочты" вы через несколько минут можете оформить электронный полис ОСАГО .

Такую "автогражданку" можно будет предъявить с любого устройства (смартфон, планшет и т.д.), она имеет такую же юридическую силу, как бумажный договор ОСАГО.

Через 15 минут в отделении можно также застраховать жизнь, оформить туристическое страхование и страхование жилья.

Где найти эти услуги?

Для этого вы можете обратиться в отделение или узнать все на сайте почтового оператора. Зайдите на сайт "Укрпочты" и в верхней панели выберите меню "Услуги".

Среди них вы увидите колонку с финансовыми услугами, где вы можете выбрать любую из указанных выше.

"Сегодня" также писали, как рассчитать стоимость доставки, и рассказывали, почему вам могут отказать в отправке из-за коробки.

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