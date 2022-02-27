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Які фінансові послуги надає "Укрпошта" – перелік

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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27 лютого, 10:14
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Розповідаємо все про міжнародні та внутрішні фінансові послуги "Укрпошти"
Фінансові послуги "Укрпошти" - перелік
Фінансові послуги "Укрпошти" - перелік / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Всім відома компанія "Укрпошта" займається не лише доставкою різноманітних відправлень, а й надає фінансові послуги.

"Сьогодні" розповідають про те, які саме фінансові послуги надає "Укрпошта".

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Грошові перекази

Через сайт "Укрпошти" можна здійснити декілька варіантів грошових переказів:

  • "з картки додому";
  • "з картки у відділення";
  • "з картки на картку";
  • "з карток банків Європи".

Міжнародні поштові перекази

Ця послуга є надійним, зручним та безпечним способом відправити гроші за кордон або отримати їх звідти.

Зазначається, що Укрпошта співпрацює з поштовими операторами 26 країн Європи та Азії.

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Перекази поділяються на адресні (виконуються впродовж від 1 до 14 днів) та термінові (від 15 до 30 хвилин). Сума переказу не може перевищувати 400 тис. грн в день.

Також можна зробити переказ через конкретні міжнародні платіжні системи:

  • Western Union;
  • MoneyGram;
  • Masterсard International Incorporated;
  • Visa International Service Association.

Поштові перекази в межах України

У такий спосіб можна переказати кошти онлайн, зі своєї банківської картки або зробити це у відділенні "Укрпошти".

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Переказ також можна отримати у відділенні або замовити доставку на адресу отримувача. Адресні перекази виконуються впродовж двох діб, а термінові – до 15 хвилин.

Оплата послуг

Через "Укрпошту", як онлайн так і у відділенні, можна сплатити за комунальні послуги: електроенергію, водопостачання, а також телефонний зв'язок, телебачення, інтернет, дитячий садочок чи школу та здійснити будь-які інші регулярні платежі.

Також можна оплатити податки та збори на обов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування, штрафи.

Пенсії

Багатьом українцям знайома ця послуга, оскільки саме через "Укрпошту" вони отримують пенсію.

Заповнивши заявку на отримання пенсії через "Укрпошту", можна приходити за виплатою у відділення або її доставлятиме листоноша прямо до вашої оселі.

Доставляє "Укрпошта" й інші соцвиплати, причому – безкоштовно.

Видача готівки та поповнення карток

У деяких відділеннях "Укрпошти" власники карток VISA, Mastercard та ПРОСТІР можуть отримувати готівкові кошти через POS-термінали АТ "Укрпошта".

Зняти за одну операцію можна від 50 до 15 000 гривень, а комісвя у таких терміналах – 0%.

Страхові послуги

У будь-якому відділенні "Укрпошти" ви за кілька хвилин можете оформити електронний поліс ОСЦПВ.

Таку "автоцивілку" можна буде пред’явити з будь-якого пристрою (смартфон, планшет тощо), вона має таку ж юридичну силу, як паперовий договір ОСЦПВ.

За 15 хвилин у відділенні можна також застрахувати життя, оформити туристичне страхування та страхування житла.

Де знайти ці послуги?

Для цього ви можете звернутися у відділення або дізнатися все на сайті поштового оператора. Зайдіть на сайт "Укрпошти" та у верхній панелі оберіть меню "Послуги".

Серед них ви побачите колонку з фінансовими послугами, де можете обрати будь-яку із зазначених вище.

"Сьогодні" також писали, як розрахувати вартість доставки, та розповідали, чому вам можуть відмовити у відправленні через коробку.

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