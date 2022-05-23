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Как восстановить утерянные документы на квартиру — инструкция

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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23 мая, 17:59
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Рассказываем, почему не стоит слишком переживать из-за потери документов на квартиру и что делать в таком случае
Потеря документов на квартиру сулит много проблем, но они решаемы
Потеря документов на квартиру сулит много проблем, но они решаемы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война России против Украины заставила многих наших граждан покинуть родные дома и города. Люди выезжали в спешке, подчас позабыв важные документы. Как известно, враг цинично обстреливает не только военную инфраструктуру нашей страны, но и целит по обычным жилым кварталам, поэтому многие дома разрушены.

"Сегодня" расскажет, что делать украинцам, которые решили продать свою квартиру, но вдруг обнаружили, что документы на жилье утеряны.

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Как продать квартиру, если документы на жилье утрачены

Потеря документов, подтверждающих право собственности на недвижимость, – дело не из приятных, но не безнадежное. Самое главное – потеря документы вовсе не означает, что вы автоматически теряете право собственности на объект. Документы можно потерять, испортить, их могут украсть или уничтожить на войне, но путь их восстановления, в зависимости от вида документа, будет одинаковый.

Например, если квартиру вы получили по наследству, но документы по каким-то причинам потеряли, действовать нужно следующим образом:

  • получить выписку из электронного реестра вещных прав на недвижимое имущество (если право собственности на недвижимость было получено после 2013 года) или информационную справку из государственного БТИ (если право собственности на квартиру оформлялось до 2013 года); в этих документах – информация, когда и кем было зарегистрировано право собственности на недвижимость;
  • получить дубликат утраченного документа.

Заново получить документы можно, например, в электронном реестре вещных прав, где можно найти решение суда о распределении имущества супругами, признании права собственности на наследство и тому подобное.

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Как отмечает издание domik.ua, если решение суда также утрачено, нужно обратиться в суд первой инстанции, который выносил решение, для получения его копии.

"Не волнуйтесь, что дело в суде слушалось давно. Даже если уже истек срок хранения материалов судебного дела и оно уничтожено, сами решения при этом не уничтожаются, а хранятся бессрочно в архиве", — сказано в публикации.

Что делать, если орган, который выдавал документы, уже ликвидирован

Тогда нужно получить письмо-отказ в выдаче дубликата свидетельства на право собственности в связи с его отсутствием в архиве. После этого зайти к государственному регистратору или частному нотариусу, который зарегистрирует право собственности в государственном электронном реестре без документа, устанавливающего право.

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Рынок недвижимости

Рынок жилья в Украине, несмотря на войну, продолжает действовать. Более того, некоторые застройщики недавно возобновили работу на своих строительных площадках. Это происходит в основном в западных областях, но частично строят и в центре страны и в Киеве.

Как рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита, в освобожденных от оккупантов городах разрушена инфраструктура, поэтому в ближайшее время проживать там будет некомфортно. Поэтому цены на жилье в Буче, Гостомеле, Ирпене или других населенных пунктах упали.

Владельцам жилья в этих городах нужно, если есть такая возможность, удержать свои квартиры и продать их через несколько лет – когда цены на недвижимость вернутся к довоенной отметке.

"Сегодня" раньше вместе с экспертом разбирались, кого могут полностью лишить наследства и за что.

Мы также писали, как правильно заявлять о наследстве, чтобы не потерять свою часть.

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