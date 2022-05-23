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Як відновити втрачені документи на квартиру – інструкція

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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23 травня, 17:59
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Розповідаємо, чому не варто переживати через втрату документів на квартиру і що робити в такому випадку
Втрата документів на квартиру обіцяє багато проблем, але вони вирішуються
Втрата документів на квартиру обіцяє багато проблем, але вони вирішуються / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна Росії проти України змусила багатьох наших громадян покинути рідні домівки та міста. Люди виїжджали поспіхом, іноді забувши важливі документи. Як відомо, ворог цинічно обстрілює не лише військову інфраструктуру нашої країни, а й цілить по звичайних житлових кварталах, тому багато будинків зруйновано.

"Сьогодні" розповість, що робити українцям, які вирішили продати свою квартиру, але раптом виявили, що документи на житло загублені.

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Як продати квартиру, якщо документи на житло втрачені

Втрата документів, що підтверджують право власності на нерухомість, – справа неприємна, але не безнадійна. Найголовніше – це зовсім не означає, що, втративши документи, ви автоматично втрачаєте право власності на об'єкт. Документи можна втратити, зіпсувати, їх можуть вкрасти або знищити на війні, але шлях їх відновлення, залежно від виду документа, буде однаковий.

Наприклад, якщо квартиру ви отримали у спадок, але документи з якихось причин втратили, чинити потрібно так:

  • отримати витяг з електронного реєстру речових прав на нерухоме майно (якщо право власності на нерухомість було отримане після 2013 року) або інформаційну довідку з державного БТІ (якщо право власності на квартиру оформляли до 2013 року); у цих документах – коли та ким було зареєстровано право власності на нерухомість;
  • отримати дублікат втраченого документа.

Наново отримати документи можна, наприклад, в електронному реєстрі речових прав, де можна віднайти рішення суду про розподіл майна подружжям, визнання права власності на спадщину тощо.

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Як зазначає видання domik.ua, якщо рішення суду також втрачено, потрібно звернутися до суду першої інстанції, який виносив рішення, для отримання копії.

"Не хвилюйтеся, якщо справа в суді слухалася давно. Навіть якщо вже минув строк зберігання матеріалів судової справи і її було знищено, самі рішення при цьому не знищуються, а зберігаються безстроково в архіві", – зазначається в публікації.

Що робити, якщо орган, який видавав документи, вже ліквідовано

Тоді потрібно отримати лист-відмову у видачі дубліката свідоцтва на право власності у зв'язку з його відсутністю в архіві.

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Після цього слід зайти до державного реєстратора чи приватного нотаріуса, який зареєструє право власності у державному електронному реєстрі без документа, що встановлює право.

Ринок нерухомості

Ринок житла в Україні, попри війну, продовжує функціонувати. Ба більше — деякі забудовники нещодавно відновили роботу на своїх будівельних майданчиках. Це відбувається здебільшого у західних областях, але частково будують і в центрі країни та в Києві.

Як розповів "Сьогодні" президент Асоціації спеціалістів з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта, у звільнених від окупантів містах зруйнована інфраструктура, тож найближчим часом проживати там буде некомфортно. Тому ціни на житло в Бучі, Гостомелі, Ірпені чи інших населених пунктах значно впали.

Власникам житла в цих містах потрібно, якщо є така нагода, втримати свої квартири й продати їх хіба за кілька років – коли ціни на нерухомість повернуться до довоєнної позначки.

"Сьогодні" раніше разом з експертом з'ясовували, кого можуть повністю позбавити спадщини та за що.

Ми також писали, як правильно заявляти про спадщину, щоб не втратити свою частину.

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