Без суда не обойтись? Как правильно заявлять о наследстве, чтобы не потерять свою часть

Вместе с экспертом разбирались, как правильно заявить о наследстве и какие нюансы необходимо учесть

Как правильно заявлять о наследстве / Фото: Коллаж: Сегодня

Раздел наследства – очень сложный и трудный процесс, а особенно, если наследодатель не оставил по себе завещания.

"Сегодня" вместе с экспертом по разделу наследства, адвокатом Евгением Гаркушей, разобрались, как правильно заявлять о наследстве, и готовы рассказать вам.

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Шаг первый – заявление о принятии наследства

Наследник, который желает принять наследство, но на момент открытия наследства не проживал постоянно с наследодателем, должен подать нотариусу или (в сельских населенных пунктах) уполномоченному на это должностному лицу соответствующего органа местного самоуправления заявление о его принятии.

Право на наследство открывается по последнему месту жительства наследодателя или, если оно неизвестно, по местонахождению недвижимого имущества, отмечает эксперт.

"Если по последнему месту жительства действуют несколько нотариусов, то правом выбора фактически наделен тот из наследников, кто первым обратится с заявлением", – говорит Гаркуша.

Лицу, желающему обратиться первым к нотариусу, необходимо иметь при себе следующие документы:

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свидетельство о смерти наследодателя;

документ, подтверждающий последнее место жительства умершего лица.

Подача заявления о принятии/отказе в принятии наследства

Лица, желающие принять наследство, должны обратиться с соответствующим заявлением к нотариусу по месту открытия наследства.

Однако эта обязанность обращения не распространяется на наследников, постоянно проживавших вместе с наследодателем на время открытия наследства (на момент смерти).

Такие лица принимают наследство автоматически, если только не подали заявление об отказе от наследства.

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А также на малолетних, несовершеннолетних, недееспособных лиц и лиц, дееспособность которых ограничена.

Сроки подачи документов для принятия наследства

Срок принятия наследства составляет 6 месяцев со дня открытия. Если в течение этого срока наследник не примет наследство, он лишается права на его принятие.

Если наследник проживал (был зарегистрирован) с наследодателем по одному адресу, считается, что он автоматически принял наследство, если не подал заявление об отказе от наследства.

Впрочем, если в состав наследства входит недвижимое имущество, все равно придется подать заявление для переоформления документов.

Как поступить, если пропущен срок для принятия наследства:

Получить письменное согласие других наследников и подать заявление о принятии наследства нотариуса.

Подать иск в суд. Необходимо будет объяснить, почему вы пропустили срок. Если суд сочтет такие причины уважительными, то продлит сроки.

"Уважительными причинами пропуска срока для принятия наследства являются причины, связанные с объективными, неустранимыми, существенными трудностями для наследника на совершение этих действий, которые должен оценить суд с учетом доводов и возражений участников дела и учитывая его фактические обстоятельства", – подчеркивает адвокат.

К возможным уважительным причинам можно отнести следующие:

длительную болезнь, ограничивающую возможность передвижения;

долгосрочную командировку;

нахождение в местах лишения свободы;

незнание о том, что родственник умер (например, вам не сообщили об этом другие родственники);

неосведомленность наследника о наличии завещания (уведомления о смерти наследодателя не публиковались в региональной печати).

Незнание о том, что подать заявление нужно было в 6-месячный срок, уважительной причиной не считается. Если суд продлит срок подачи заявления, вы подаете заявление вместе с копией решения суда нотариуса. Далее в общем порядке происходит оформление наследства", – подчеркнул Евгений Гаркуша.

Принятие наследства по закону

Согласно Гражданскому кодексу существует очередность наследования, связанная со степенью родства, по которой претендентами на имущество могут быть наследники нескольких очередей.

"Особенность очередности состоит в том, что пока существует хотя бы один наследник предыдущей очереди, наследникам следующей очереди можно ни на что не рассчитывать", – отметил адвокат.

Всего существует пять очередей наследников по закону.

Первая очередь включает: родителей, второго из супругов (речь идет только об официально зарегистрированном браке) и детей. Что касается детей, то не имеет значения, от какого они брака. Главное, чтобы в их свидетельствах о рождении наследодатель был записан как отец.

Во вторую очередь наследуют родные братья/сестры, дед/баба наследодателя.

В третью очередь входят родные тетя и дядя.

В четвертую очередь право наследования имеют лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до открытия наследства.

Наконец, пятая очередь – все остальные наследники: племянники, троюродные внуки и другие близкие лица. В эту же очередь входят лица, которые находились на содержании наследодателя и не являлись членами его семьи.

Также при заключении договоров дарения и при оформлении наследства наследниками первой и второй степени родства, стоимость имущества облагается налогом по нулевой ставке, поэтому документы об оценочной стоимости имущества не должны требоваться нотариусом.

Принятие наследства по завещанию

Обычно оформление наследства по завещанию проводится у нотариуса по месту жительства наследодателя.

Завещание – это личное распоряжение физического лица на случай своей смерти. Завещатель имеет право в любое время отменить завещание, а также в любое время составить новое завещание.

Завещание, которое было составлено позже, отменяет предыдущее завещание полностью или в той части, в которой оно ему противоречит. Кроме того, наследодатель может завещать свое имущество не только родственникам, но и конкретным организациям или государству.

Однако следует отметить, что существуют определенный перечень людей, которые могут претендовать на обязательную долю наследства, даже если не внесены в завещание.

В этот перечень входят только лица, принадлежащие к первой очереди наследников по закону и малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособная вдова (вдовец), нетрудоспособные родители и дети, зачатые при жизни наследодателя.

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