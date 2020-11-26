Кабмин одобрил проект бюджета на 2021 год

Была найдена возможность уменьшить дефицит по отношению к ВВП с 6% до 5,5%

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в четверг, 26 ноября, одобрил доработанный проект Государственного бюджета на 2021 год. Проект бюджета готов ко второму чтению.

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Об этом премьер Денис Шмыгаль пишет в своем Telegram-канале.

По его словам, в доработанном проекте Госбюджета-2021 предусмотрено:

доходы – в сумме 1092 млрд грн;

расходы – в сумме 1328 млрд грн.

Также была найдена возможность уменьшить дефицит по отношению к ВВП с 6% до 5,5%. В бюджете-2020 дефицит был на уровне 7,5%.

Глава правительства рассказал, что на 2021-й предлагается сбалансированный бюджет, в котором не предусматривается увеличение налогов для бизнеса и одновременно улучшается финансирования и социальной сферы и медицины, и оказать поддержку предпринимателям, пострадавшим от пандемии.

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"Этот бюджет остается бюджетом возможностей для развития и для промышленности, и для малого и среднего бизнеса", – добавил Шмыгаль.

Напомним, Украина и Международный валютный фонд успешно завершили переговоры об основных параметрах проекта госбюджета на 2021 год. Этот вопрос был одной из главных предпосылок для начала просмотра программы stand-by. По итогам совместной работы МВФ примет решение, выделять ли второй транш по этой программе.

Напомним, проект госбюджета уже принят в первом чтении. Ожидается, что скоро в Верховную Раду внесут вариант для рассмотрения во втором чтении.

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При этом парламент уже давно не вписывается в установленные законом сроки принятия бюджета-2021. Бюджетный кодекс указывает, что главная смета страны должна быть рассмотрена в первом чтении не позже 20 октября. По закону второе чтение должно пройти до 20 ноября, а третье, если оно понадобится, – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря.

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