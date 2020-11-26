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Украина и МВФ договорились о бюджете-2021

26 ноября, 08:38

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Предметом дискуссии были параметры главной сметы страны

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) успешно завершили переговоры об основных параметрах проекта госбюджета на 2021 год. Этот вопрос был одной из главных предпосылок для начала просмотра программы stand-by. По итогам пересмотра МВФ примет решение, выделять или нет второй транш по этому программе.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Основной темой переговоров было формирование общего с МВФ видения основных бюджетных показателей – рамки доходов, расходов и дефицита. Теперь, по данным Минфина, эти показатели "в целом совпадают с оценками специалистов фонда".

Напомним, проект госбюджета уже принят в первом чтении. Ожидается, что скоро в Верховную Раду внесут вариант для рассмотрения во втором чтении.

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При этом парламент уже давно не вписывается в установленные законом сроки с принятием бюджета-2021. Бюджетный кодекс предусматривает, что главная смета страны должна быть рассмотрена в первом чтении не позже 20 октября. По закону, второе чтение должно пройти до 20 ноября, а третье, если оно понадобится, – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря.

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Пока что проект бюджета предусматривает такие макроэкономические и прогнозные показатели:

  • рост ВВП – 4,6%;
  • инфляция – 7,3%;
  • дефицит бюджета – 6%;
  • среднегодовой курс доллара – 29,1 гривни;
  • соотношение государственного долга к ВВП – 64,6%;
  • средняя зарплата – 13,6 тыс. гривен.

Они могут быть изменены ко второму чтению.

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бюджет госбюджет Минфин Украина МВФ бюджет-2021

Источник: Сегодня

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