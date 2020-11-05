Рада приняла бюджет-2021 в первом чтении

Верховная Рада сегодня, 5 ноября, приняла в первом чтении проект госбюджета на 2021 год. Доходы госбюджета увеличили на 20,2 млрд гривен по сравнению с изначальным предложением Кабмина – ради соответствующего увеличения расходов. Немало изменений расходной части ждет бюджет-2021 при подготовке ко второму чтению – Рада дала Кабмину соответствующие поручения.

Реклама

Депутаты 275 голосами поддержали в целом постановление о выводах и предложениях к бюджету, сообщает сайт "Сегодня". Постановление вступает в силу со дня его принятия. Именно с учетом Бюджетных выводов проект закона о бюджете готовится ко второму чтению. А уже во втором чтении проводится повторное голосование за проект закона в целом.

Депутаты предложили увеличить расходы на:

отдельные программы и мероприятия в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта;

обеспечение функционирования дипломатических учреждений;

утилизацию твердого ракетного топлива;

предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям;

реализацию государственных инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Министр финансов Украины Сергей Марченко подтвердил, что перераспределение расходов будет прорабатываться при подготовке бюджета ко второму чтению. Как добавил спикер парламента Дмитрий Разумков, от того, насколько Кабмин учтет пожелания депутатов, "зависит судьба законопроекта во втором чтении".

Реклама Фото: t.me/Denys_Smyhal

Читайте также: Инфографика. На что потратят каждую гривню из налогов украинцев

В тренде Сезон закачки газа в Украине стал рекордным: итоговые цифры

Проект бюджета пока что предусматривает такие макропоказатели:

рост ВВП – 4,6%;

инфляция – 7,3%;

дефицит бюджета – 6%;

среднегодовой курс доллара – 29,1 гривни;

соотношение государственного долга к ВВП – 64,6%;

средняя зарплата – 13,6 тыс. гривен.

В профильном комитете считают эти показатели слишком оптимистичными, поэтому в финальном варианте госбюджета они теоретически могут измениться.

Напомним, Рада уже не укладывается в сроки с принятием бюджета-2021. Бюджетный кодекс предусматривает, что главная смета страны должна быть рассмотрена в первом чтении не позже 20 октября. В прошлом году бюджет в первом чтении приняли вовремя – 18 октября.

Реклама

По закону, второе чтение должно пройти до 20 ноября, а третье, если оно понадобится, – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря.

Ранее "слуга народа", глава Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявлял, что Минфин подал в Раду проект госбюджета "ужасного качества" и его надо спасать.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама