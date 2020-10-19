Рада не укладывается в сроки с принятием бюджета-2021

Верховная Рада уже точно не будет рассматривать проект государственного бюджета на 2021 год завтра, 20 октября. Депутаты займутся им не раньше 3 ноября. Таким образом, парламент не вписывается в установленные законодательством сроки принятия бюджета. Бюджетный кодекс предусматривает, что главная смета страны должна быть рассмотрена в первом чтении не позже 20 октября.

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О планах Верховной Рады перенести рассмотрение бюджета рассказал спикер Дмитрий Разумков на Согласительном совете.

Он напомнил, что запланированное на 16 октября заседание профильного комитета по рассмотрению бюджета не состоялось "по техническим причинам". Поэтому сессионный зал не может начать работу над документом. А к нему, к слову, подали 2,5 тысячи поправок.

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"Документ, который должны были рассматривать завтра, – не готов. Уверен, что в ближайшее время он будет подготовлен. После выборов мы вернемся к работе согласно плану-графику и с 3 ноября сможем рассмотреть этот законопроект", - сказал Разумков.

Бюджетный кодекс предусматривает, что первое чтение проекта госбюджета в Верховной Раде должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье, если оно понадобится, – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря.

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Напомним, ранее "слуга народа", глава Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что Минфин подал в Раду проект госбюджета "ужасного качества" и его надо спасать. У депутатов масса претензий к документу, которые касаются показателя дефицита бюджета.

В парламенте ранее уже заверили, что бюджет-2021 будет принят вовремя и без "бюджетных ночей".

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