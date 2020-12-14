Кабмин добавил в коронвирусный фонд еще 6 миллиардов

На борьбу с коронавирусом уже потратили 45 миллиардов гривен

Кабинет министров перенаправил в коронавирусный фонд 6 миллиардов гривен, которые удалось сэкономить в бюджете на 2020 год.

Реклама

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем внеочередном заседании правительства, передает пресс-служба Кабмина.

В правительстве отметили, что с целью предотвращения распространения и преодолению последствия эпидемии COVID-19 возникла необходимость увеличения расходов Фонда борьбы с коронавирусом за счет экономии средств государственного бюджета, которая прогнозируется до конца 2020 года.

Читайте также: В Фонд борьбы с коронавирусом направят 8,9 млрд гривен

В тренде Всемирный банк выделит Украине 170 млн долларов на борьбу с COVID-19 в ближайшие дни

Таким образом в коронавирусный фонд удалось перенаправить 6 млрд грн.

Реклама

По состоянию на 10 декабря объем выделенных средств из фонда по общему фонду государственного бюджета составлял 66 млрд гривен, уже потратили – 45,5 млрд грн.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Украине неоднократно критиковали правительство за то, что из ковидного фонда средства перенаправляли на строительство дорог. Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль объяснял, почему туда уходят деньги.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама