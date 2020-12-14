Українська
$ 27,97
33,89
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Кабмин добавил в коронвирусный фонд еще 6 миллиардов

14 декабря, 16:14

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На борьбу с коронавирусом уже потратили 45 миллиардов гривен

Кабинет министров перенаправил в коронавирусный фонд 6 миллиардов гривен, которые удалось сэкономить в бюджете на 2020 год.

Реклама

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем внеочередном заседании правительства, передает пресс-служба Кабмина.

В правительстве отметили, что с целью предотвращения распространения и преодолению последствия эпидемии COVID-19 возникла необходимость увеличения расходов Фонда борьбы с коронавирусом за счет экономии средств государственного бюджета, которая прогнозируется до конца 2020 года.

Читайте также: В Фонд борьбы с коронавирусом направят 8,9 млрд гривен

В тренде
Всемирный банк выделит Украине 170 млн долларов на борьбу с COVID-19 в ближайшие дни

Таким образом в коронавирусный фонд удалось перенаправить 6 млрд грн.

Реклама

По состоянию на 10 декабря объем выделенных средств из фонда по общему фонду государственного бюджета составлял 66 млрд гривен, уже потратили – 45,5 млрд грн.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Украине неоднократно критиковали правительство за то, что из ковидного фонда средства перенаправляли на строительство дорог. Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль объяснял, почему туда уходят деньги.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

фонды коронавирус Кабинет министров

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кому в Украине повысили пенсии с 1 декабря: список категорий
Кому в Украине повысили пенсии с 1 декабря: список категорийЭкономика
Шестерых производителей сыра и сливочного масла поймали на вранье о составах
Шестерых производителей сыра и сливочного масла поймали на вранье о составахЭкономика
Мир после COVID-19 не будет прежним: 5 тенденций, которые ускорила пандемия
Мир после COVID-19 не будет прежним: 5 тенденций, которые ускорила пандемияДругие страны
Должников за коммуналку хотят приравнять к злостным алиментщикам. Как будут наказывать
Должников за коммуналку хотят приравнять к злостным алиментщикам. Как будут наказыватьЖКХ
Карантинная помощь: какие доплаты и льготы введут в 2021 году
Карантинная помощь: какие доплаты и льготы введут в 2021 годуБизнес
Нацбанк назвал причины подорожания продуктов и коммуналки в Украине
Нацбанк назвал причины подорожания продуктов и коммуналки в УкраинеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять