Кабмин добавил в коронвирусный фонд еще 6 миллиардов

Кабинет министров перенаправил в коронавирусный фонд 6 миллиардов гривен, которые удалось сэкономить в бюджете на 2020 год.
Соответствующее решение было принято на сегодняшнем внеочередном заседании правительства, передает пресс-служба Кабмина.
В правительстве отметили, что с целью предотвращения распространения и преодолению последствия эпидемии COVID-19 возникла необходимость увеличения расходов Фонда борьбы с коронавирусом за счет экономии средств государственного бюджета, которая прогнозируется до конца 2020 года.
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Таким образом в коронавирусный фонд удалось перенаправить 6 млрд грн.
По состоянию на 10 декабря объем выделенных средств из фонда по общему фонду государственного бюджета составлял 66 млрд гривен, уже потратили – 45,5 млрд грн.
Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Украине неоднократно критиковали правительство за то, что из ковидного фонда средства перенаправляли на строительство дорог. Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль объяснял, почему туда уходят деньги.
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