Почему деньги из "коронавирусного" фонда тратят на дороги? Объяснение Шмыгаля

Украинский Фонд борьбы с коронавирусом, который уже потрачен на 62%, некорректно называть COVID-фондом, а деньги из него направили в основном на ремонт и строительство дорог не случайно. Именно строительство дорог приносит экономике больше всего выгоды – создает 4-8 рабочих мест в смежных областях, считают в правительстве.

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Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль изданию Корреспондент.

По его словам, фактически фонд разделен на две части: медицинская помощь и стимулирование экономики. При этом прямые дотации бизнесу раскачивают инфляцию. Строительство дорог в качестве меры стимулирования не имеет такого эффекта, а ВВП все равно повышает.

"Это фонд по борьбе с коронавирусом и его последствиями, в том числе экономическими. Деньги в фонд собирались из разных источников. В частности, туда аккумулировались средства, которые изначально планировали потратить на дороги в 2020 году... Почему дороги, а не прямые дотации домохозяйствам и бизнесу? Там мультипликатор самый большой – от четырех до восьми", – объяснил Шмыгаль.

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Он считает, что такой выбор был правильным, и 100 млрд грн инвестиций в инфраструктуру не дали экономике Украины "провалиться совсем глубоко, как это случилось у соседей".

Напомним, ранее в "Укравтодоре" заявили, что Фонд борьбы с COVID-19 так назвали по ошибке. Там считают это название "коммуникационным промахом" исполнительной власти.

Также сообщалось, что из "коронавирусного" фонда активно финансируются социальные выплаты.

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