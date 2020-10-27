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Специального "COVID-фонда" в Украине не было, название оказалось ошибкой – "Укравтодор"

27 октября, 10:51

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Глава "Укравтодора" объяснил, почему "коронавирусные" средства тратили на ремонт дорог

Созданный в Украине 65-миллиардный Фонд борьбы с COVID-19 получил свое название случайно, что стало "коммуникационным промахом". Изначально это был отдельный фонд – на строительство дорог. И именно поэтому половина "коронавирусного" фонда и ушла на дороги.

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Об этом заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков, передает Бабель.

"У нас планы не менялись.... Планировалось, что 35 млрд мы получим из средств, которые выплатил "Газпром" в виде штрафов. Когда проводили секвестр бюджета, создали спецфонд, который удачно назвали COVID-фондом. На самом деле "Нафтогаз" перечислил 27-28 млрд в бюджет Украины, их поместили в фонд, откуда нам суммарно выдали 35 млрд. Я думаю, это наш коммуникационный промах, что спецфонд сформировался как COVID-фонд", - сказал Кубраков.

Читайте также: Деньги COVID-фонда пошли мимо медицины: куда тратили средства

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Напомним, председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, из Фонда борьбы с COVID-19 ни одной гривни не ушло на закупку аппаратов для искусственной вентиляции легких. Оборудование для украинских больниц закупали на деньги меценатов и госорганов, которые финансировали ведомственные больницы.

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В числе прочего, деньги фонда ушли на зарплаты медикам, пенсии и пособия по безработице.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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