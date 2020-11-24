Цифра дня. "Коронавирусный" фонд тает – куда идут деньги

Общий объем Фонда борьбы с коронавирусом потрачен больше, чем наполовину

Расходы Фонда борьбы с COVID-19, который, оказывается, так назвали по ошибке, составили уже 62% от его общего объема – 41 млрд из 66 млрд грн. При этом на здравоохранение потрачено 7,8 млрд из предусмотренных 18,5 млрд грн.

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Такие данные обнародовала пресс-служба Министерства финансов.

При этом средства тратили также на такие сферы:

социальная защита, в том числе помощь ФОПам на детей и по частичной безработице – 9,4 млрд из предусмотренных 11,7 млрд грн;

и по частичной безработице – 9,4 млрд из предусмотренных 11,7 млрд грн; мероприятия в сфере стимулирования экономики – 20,8 млрд из 32,4 млрд грн. В том числе, на строительство и ремонт дорог – 20,7 млрд из 31,45 млрд гривен.

На обеспечение правопорядка – 2,5 млрд из 2,7 млрд грн.

Восстановление расходов, которые были сокращены при создании фонда – 324 млн из 524 млн грн.

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При этом уточняется, что в части здравоохранения потрачено:

на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких – 42 млн грн;

на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для медработников – 800 млн грн;

на субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом – 571 млн грн;

на повышение надбавок и доплат медработникам – 4,2 млрд грн;

на строительство и ремонт приемных отделений – 1,7 млрд грн.

на закупку оборудования для приемных отделений опорных больниц – 500 млн грн.

Напомним, ранее стало известно, что Кабинет министров выделил еще 2 млрд грн на доплаты сотрудникам Национальной полиции, которые привлечены к борьбе с распространением коронавируса.

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