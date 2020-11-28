В Фонд борьбы с коронавирусом направят 8,9 млрд гривен

В Фонд борьбы с коронавирус направят 8,9 млрд грн. Такое решение предусматривает закон о погашении долгов "Укрнафты", который вступает в силу 28 ноября.

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В соответствии с документом, опубликованном в издании "Голос Украины", процедура будет такой:

"Нафтогаз" получит от Кабмина 32,3 млрд грн компенсации за поставки газа на условиях ПСО. Компания должна признать эту компенсацию как доход, на который будет начислен налог в размере 5,95 млрд грн.

Затем "Нафтогаз" выплатит "Укрнафте" за ранее поставленный газ и авансовый платеж за газ будущей добычи.

Из этих средств "Укрнафта" погасит 30,35 млрд гривен долгов.

В итоге размер поступление в государственный бюджет должен составить 42,5 млрд грн. А в случае вычета 32,2 млрд грн компенсации, которую должен получить НАК, возникает остаток 10,3 млрд.

Эту сумму правительство направит на в Фонд борьбы с коронавирусом (8,9 млрд) и финансирование расходов на реструктуризацию угольной отрасли (1,4 млрд).

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Напомним, ранее Кабмин выделил Министерству культуры один миллиард гривен, из которых 100 миллионов потратят на создание ​​медиапродукции патриотического назначения, в частности, на сериалы.

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Кроме того, в Укравтодоре заявили, что созданный в Украине 65-миллиардный Фонд борьбы с COVID-19 получил свое название случайно, что стало "коммуникационным промахом". Изначально это был отдельный фонд – на строительство дорог.

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