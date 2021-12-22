Грозятся блокировать! В Минцифры предостерегли бизнес, который будет наживаться на "єПідтримці"

Те звенья бизнеса, которые будут пытаться обойти условия программы "єПідтримка", будут нести ответственность за мошенничество

Бизнес предостерегли, что за мошеннические схемы они будут нести ответственность / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Программа "єПідтримка" оснащена антифрод-системой, предназначенной для оценки финансовых транзакций в Интернете на предмет подозрительности со стороны мошенничества.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на брифинге 22 декабря.

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По его словам, схемы обмануть систему были еще в то время, когда запускали цифровые ковид-сертификаты. Мошенники продавали сертификаты, которых вообще не существует. Поэтому при запуске проекта "єПідтримка" все эти моменты пытались учитывать.

Мы построили антифрод-систему, которая сигнализирует, что кто-то хочет обмануть людей, государство или пытается оказать услугу, а на самом деле бизнес этим никогда не занимался. Мы это все видим, и правоохранительные органы тоже видят эту информацию. Мы работаем честно. Те, кто пытается на этом как-то зарабатывать, но не относятся к той или иной категории бизнеса, будут блокироваться", — говорит Михаил Федоров.

Федоров утверждает, что система быстро обнаруживает мошеннические действия и через пару часов совместными усилиями такие операции будут заблокированы.

"Эта антифрод-система сейчас очень эффективна. Результаты мы видим ... Нам нужны считанные часы, чтобы заблокировать тех, кто захочет прикрыться другим mcc-кодом или будет пытаться как-то отмывать деньги", — отметил министр.

Важно для бизнеса!

Для оплаты услуг и товаров по программе "єПідтримка" используются MCC-коды (Merchant Category Code). Каждый бизнес имеет свой код, выдаваемый банком и указывающий на категорию, в которой предоставляются услуги. К примеру, при покупке билета в кино в приложении банка отображается MCC-код "кино".

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К слову, если MCC-код в кафе кинотеатра также "кино", то вы можете приобрести за выплаченные средства, например попкорн или колу.

С кодами, принятыми Кабинетом министров (5942, 7832, 7922, 7929, 7991, 4112, 4511, 7941, 7997), бизнес может приобщиться к "єПідтримці".

Что такое "тысяча Зеленского"?

8 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий выделение всем вакцинированным от коронавируса украинцам 1000 грн., которые они могут потратить на четко ограниченный перечень услуг и товаров.

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С одной стороны, это должно поощрить вакцинированных граждан, а с другой – помочь сферам бизнеса, особенно пострадавшим от ограничений.

Например, "тысячу Зеленского" можно потратить на следующие вещи:

книги;

посещение спортивного зала;

билеты на внутренние рейсы;

лекарство;

поход в некоторые рестораны и кафе;

билеты в театр или кинотеатр, музей или концерт.

Однако выплаты денег будут производить только на виртуальные карты, которые следует создать в мобильном приложении банков-партнеров.

Ранее мы также сообщали, как не потерять по ошибке свою "ковидную" тысячу.