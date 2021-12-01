Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ Протесты в Киеве 😷 Штамм Омикрон ⚽ Шева vs Милан: онлайн 💡 Что изменится 1 декабря
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Готов пойти на нарушение контрактов: Лукашенко начал открытый газовый шантаж Европы

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
1 декабря, 11:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Самопровозглашенный президент Беларуси начал открыто угрожать Европе остановкой транзита энергоносителей из РФ
Лукашенко начал открытый энергетический шантаж ЕС
Лукашенко начал открытый энергетический шантаж ЕС / Фото: Коллаж: Сегодня

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко угрожает остановкой транзита нефти и газа из России в Европу, если Польша полностью закроет границы.

Об этом непризнанный президент рассказал в интервью российскому агентству "РИА Новости".

Реклама

По словам Лукашенко, он согласен даже пойти на сознательное нарушение контрактов на поставку.

"Когда меня будут душить поляки или еще кто-то там, я что, буду смотреть на какие-то контракты?.. Подумайте, как энергоносители будете покупать у России", – заявил Лукашенко.

Самопровозглашенный президент сказал, что для Беларуси закрытие границ с ЕС не станет большой трагедией и его интересы направлены на сотрудничество с Россией и Китаем.

Реклама

Миграционный кризис и энергетический шантаж

Вопрос о закрытии границ возник после того, как Лукашенко фактически создал искусственный миграционный кризис и тысячи беженцев из восточных стран начали штурмовать границы ЕС.

Больше всего мигранты пытаются попасть в соседние с Беларусью страны, в том числе Польшу и Латвию.

Тогда европейские лидеры ввели дополнительные санкции против Беларуси, а Лукашенко ответил энергетическим шантажом.

Реклама

В начале ноября он заявил, что может остановить транзит газа по газопроводу "Ямал – Европа".

"Сегодня" раньше писали, удастся ли Украине продлить контракт на транзит российского газа после 2024 года и вместе с экспертом разбирались, как высокие цены на голубое топливо могут ударить по украинским производителям продуктов.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.21

Российский рубль (₽)

0.3659

Евро (€)

30.92

Биржа прогнозов
Продавать или покупать доллары?
Экспертные советы
Опрос
Карантинные прогнозы
Что ждет предпринимателей
Вакцинируйся знанием!
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Монетный двор
Новые 5 грн - в честь года тигра!
В коллекцию
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,11
19,32
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
19,00
35,99
32,15
30,82
19,68
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять