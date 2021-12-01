Готов пойти на нарушение контрактов: Лукашенко начал открытый газовый шантаж Европы

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко угрожает остановкой транзита нефти и газа из России в Европу, если Польша полностью закроет границы.
Об этом непризнанный президент рассказал в интервью российскому агентству "РИА Новости".
По словам Лукашенко, он согласен даже пойти на сознательное нарушение контрактов на поставку.
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"Когда меня будут душить поляки или еще кто-то там, я что, буду смотреть на какие-то контракты?.. Подумайте, как энергоносители будете покупать у России", – заявил Лукашенко.
Самопровозглашенный президент сказал, что для Беларуси закрытие границ с ЕС не станет большой трагедией и его интересы направлены на сотрудничество с Россией и Китаем.
Миграционный кризис и энергетический шантаж
Вопрос о закрытии границ возник после того, как Лукашенко фактически создал искусственный миграционный кризис и тысячи беженцев из восточных стран начали штурмовать границы ЕС.
Больше всего мигранты пытаются попасть в соседние с Беларусью страны, в том числе Польшу и Латвию.
Тогда европейские лидеры ввели дополнительные санкции против Беларуси, а Лукашенко ответил энергетическим шантажом.
В начале ноября он заявил, что может остановить транзит газа по газопроводу "Ямал – Европа".
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