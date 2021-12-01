Готов пойти на нарушение контрактов: Лукашенко начал открытый газовый шантаж Европы

Самопровозглашенный президент Беларуси начал открыто угрожать Европе остановкой транзита энергоносителей из РФ

Лукашенко начал открытый энергетический шантаж ЕС / Фото: Коллаж: Сегодня

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко угрожает остановкой транзита нефти и газа из России в Европу, если Польша полностью закроет границы.

Об этом непризнанный президент рассказал в интервью российскому агентству "РИА Новости".

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По словам Лукашенко, он согласен даже пойти на сознательное нарушение контрактов на поставку.

"Когда меня будут душить поляки или еще кто-то там, я что, буду смотреть на какие-то контракты?.. Подумайте, как энергоносители будете покупать у России", – заявил Лукашенко.

Самопровозглашенный президент сказал, что для Беларуси закрытие границ с ЕС не станет большой трагедией и его интересы направлены на сотрудничество с Россией и Китаем.

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Миграционный кризис и энергетический шантаж

Вопрос о закрытии границ возник после того, как Лукашенко фактически создал искусственный миграционный кризис и тысячи беженцев из восточных стран начали штурмовать границы ЕС.

Больше всего мигранты пытаются попасть в соседние с Беларусью страны, в том числе Польшу и Латвию.

Тогда европейские лидеры ввели дополнительные санкции против Беларуси, а Лукашенко ответил энергетическим шантажом.

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В начале ноября он заявил, что может остановить транзит газа по газопроводу "Ямал – Европа".

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