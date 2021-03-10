Госсекретарь рассказал, как продвигается введение новых санкций против Nord Stream 2

Госдеп продолжает изучать возможности для санкций в перспективе

США рассматривают возможность введения новых санкций против участников строительства трубопровода "Северный поток – 2", по которому российский газ по дну Балтийского моря пойдет в Германию.

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Об этом госсекретарь Энтони Блинкен заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей США.

Блинкен напомнил, что "Северный поток – 2" экономически и стратегически вредит Украине и Польше, а также нарушает принципы энергетической безопасности Евросоюза.

"Мы продолжаем изучать возможности для санкций в перспективе", – сказал он.

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Госсекретарь добавил, что президент США Джо Байден также считает строительство российского газопровода "плохой идеей".

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"Байден считает, что это плохая идея. Он неоднократно об этом говорил. Я разделяю его взгляды. Мы выступаем против этого. И будем продолжать это делать", – отметил Блинкен.

Напомним, влиятельный американский сенатор от штата Нью-Джерси Роберт Менендес призвал администрацию президента Джо Байдена активизировать усилия по введению новых санкций против "Северного потока – 2".

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