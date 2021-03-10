Держсекретар розповів, як просувається запровадження нових санкцій проти Nord Stream 2

Держдеп продовжує вивчати можливості для санкцій у перспективі

США розглядають можливість запровадження нових санкцій проти учасників будівництва трубопроводу "Північний потік – 2", по якому російський газ по дну Балтійського моря піде до Німеччини.

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Про це держсекретар Ентоні Блінкен заявив на слуханнях у комітеті із закордонних справ Палати представників США.

Блінкен нагадав, що "Північний потік – 2" економічно і стратегічно шкодить Україні та Польщі, а також порушує принципи енергетичної безпеки Євросоюзу.

"Ми продовжуємо вивчати можливості для санкцій в перспективі", – сказав він.

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Держсекретар додав, що президент США Джо Байден також вважає будівництво російського газопроводу "поганою ідеєю".

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"Байден вважає, що це погана ідея. Він неодноразово про це казав. Я поділяю його погляди. Ми виступаємо проти цього. І будемо продовжувати це робити", – зазначив Блінкен.

Нагадаємо, впливовий американський сенатор від штату Нью-Джерсі Роберт Менендес закликав адміністрацію президента Джо Байдена активізувати зусилля щодо запровадження нових санкцій проти "Північного потоку – 2".

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