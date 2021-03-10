Ще один впливовий сенатор вимагає від Джо Байдена санкцій проти Nord Stream 2

Впливовий американський сенатор від штату Нью-Джерсі Роберт Менендес закликав адміністрацію президента Джо Байдена активізувати зусилля щодо запровадження подальших санкцій стосовно учасників проєкту "Північний потік – 2".

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Про це повідомляє польське видання Energetyka 24.

Голова комітету у закордонних справах Сенату США підкреслив в інтерв'ю журналістам, що, хоча робота над обмеженнями триває, вони повинні йти швидше. Це ще один сильний голос, який віднедавна закликає Джо Байдена зайняти більш тверду позицію стосовно Володимира Путіна.

Голос Менендеса важливий, тому що, на відміну від більшості попередніх, він виходить не з республіканської спільноти.

Кілька днів тому сенатор-республіканець Тед Круз оголосив, що заблокує кандидатуру Вільяма Бернса на пост директора ЦРУ, поки адміністрація Байдена не розширить санкції на "Північний потік – 2".

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На початку місяця сорок сенаторів на чолі з Джоном Баррассо з Вайомінгу опублікували лист, в якому критикували Байдена за його рішення не запроваджувати нові санкції стосовно організацій, що беруть участь в проекті "Північний потік – 2".

"Ми пишемо, щоб висловити нашу глибоку стурбованість відмовою адміністрації ввести санкції щодо організацій, які беруть участь в Nord Stream 2", – говорилося в листі.

На думку сенаторів, таке ставлення "демонструє готовність дозволити президенту Путіну взяти під свій контроль поставки газу в Європу". Особливо з урахуванням того, що будівництво газопроводу йде повним ходом, а інформація про задіяні судна і компанії перебуває у відкритому доступі.

Нагадаємо, на початку лютого республіканець з Айдахо Джеймс Ріш і демократ з Нью-Гемпшира Джинн Шахін направили в Білий дім лист з вимогою заблокувати "Північний потік – 2", в якому висловили занепокоєння повідомленнями про те, що розглядається угода, яка дасть російському трубопроводу обійти обмеження.

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