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Еще один влиятельный сенатор требует от Джо Байдена санкций против Nord Stream 2

10 марта, 21:32

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Демократ Роберт Менендес считает, что санкции должны вводиться быстрее

Влиятельный американский сенатор от штата Нью-Джерси Роберт Менендес призвал администрацию президента Джо Байдена активизировать усилия по введению дальнейших санкций в отношении участников проекта "Северный поток – 2".

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Об этом сообщает польское издание Energetyka 24.

Глава комитета по иностранным делам Сената США подчеркнул в интервью журналистам, что, хотя работа над ограничениями продолжается, они должны идти быстрее. Это еще один сильный голос, недавно призывающий Джо Байдена занять более твердую позицию по отношению к Владимиру Путину.

Голос Менендеса важен, потому что, в отличие от большинства предыдущих, он исходит не из республиканского сообщества.

Несколько дней назад сенатор-республиканец Тед Круз объявил, что заблокирует кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ, пока администрация Байдена не расширит санкции против "Северного потока – 2".

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В начале месяца сорок сенаторов во главе с Джоном Баррассо из Вайоминга опубликовали письмо, в котором критиковали Байдена за его решение не вводить новые санкции в отношении организаций, участвующих в проекте "Северный поток – 2".

"Мы пишем, чтобы выразить нашу глубокую озабоченность отказом администрации ввести санкции в отношении организаций, участвующих в Nord Stream 2", – говорилось в письме.

По мнению сенаторов, такое отношение "демонстрирует готовность позволить президенту Путину взять под свой контроль поставки газа в Европу". Особенно с учетом того, что строительство газопровода идет полным ходом, а информация о задействованных судах и компаниях находится в открытом доступе.

Напомним, в начале февраля республиканец из Айдахо Джеймс Риш и демократ из Нью-Гэмпшира Джинн Шахин направили в Белый дом письмо с требованием заблокировать "Северный поток – 2", в котором выразили беспокойство сообщениями о том, что рассматривается сделка, которая даст российскому трубопроводу обойти ограничения.

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сенатор санкции против России Сенат США Джо Байден Северный поток 2 Роберт Менендес

Источник: Сегодня

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