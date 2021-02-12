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В Сенате США требуют от Байдена заблокировать строительство Nord Stream 2

12 февраля, 22:16

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Республиканец Риш и демократ Шахин направили письмо в Белый дом

Два ведущих американских сенатора призвали президента Джо Байдена ввести в действие санкции, направленные на блокирование завершения строительства газопровода "Северный поток – 2".

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Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Республиканец из Айдахо Джеймс Риш и демократ из Нью-Гэмпшира Джинн Шахин направили в Белый дом письмо, в котором выразили беспокойство сообщениями о том, что рассматривается сделка, которая даст российскому трубопроводу обойти ограничения.

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"Отношения США с Германией – краеугольный камень трансатлантического альянса, – написали сенаторы. – Но разрешение на завершение "Северного потока – 2" – не конструктивный путь для этого партнерства".

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Риш и Шахин также заявили, что ожидают, что к 16 февраля администрация Байдена представит утвержденный Конгрессом отчет о компаниях, участвующих в строительстве трубопровода.

Напомним, Байден неоднократно называл "Северный поток – 2" плохой сделкой для Европы.

Также сообщалось, что в Бундестаге тоже требуют заморозить Nord Stream 2, поскольку Россия сошла с пути демократии.

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газопровод блокирование заморозка Сенат США Северный поток 2

Источник: Сегодня

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