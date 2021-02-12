У Сенаті США вимагають від Байдена заблокувати будівництво Nord Stream 2

Республіканець Ріш і демократ Шахін направили лист у Білий дім

Два провідні американські сенатори закликали президента Джо Байдена ввести в дію санкції, спрямовані на блокування завершення будівництва газопроводу "Північний потік – 2".

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Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Республіканець із Айдахо Джеймс Ріш і демократ із Нью-Гемпшира Джинн Шахін направили в Білий дім лист, в якому висловили занепокоєння повідомленнями про те, що розглядається угода, яка дасть російському трубопроводу обійти обмеження.

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"Відносини США з Німеччиною – наріжний камінь трансатлантичного альянсу, – написали сенатори. – Але дозвіл на завершення "Північного потоку – 2" – не конструктивний шлях для цього партнерства".

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Ріш і Шахін також заявили, що очікують, що до 16 лютого адміністрація Байдена представить затверджений Конгресом звіт про компанії, що беруть участь в будівництві трубопроводу.

Нагадаємо, Байден неодноразово називав "Північний потік – 2" поганою угодою для Європи.

Також повідомлялося, що в Бундестазі теж вимагають заморозити Nord Stream 2, адже Росія зійшла зі шляху демократії.

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