Хватит потакать России: сенатор США требует новых санкций против Nord Stream – 2

Влиятельный сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что будет блокировать быстрое утверждение Уильяма Бернса на должности директора ЦРУ, пока администрация президента США Джо Байдена не включит новые санкции против российского газопровода "Северный поток – 2".
"Я сниму свою блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои правовые обязательства отчитаться и введет санкции против кораблей и компаний, которые строят путинский газопровод", – пишет сенатор в своем Twitter.
"Следуйте закону. Хватит потакать России", – добавил он.
Ill release my hold when the Biden admin meets its legal obligation to report and sanction the ships and companies building Putins pipeline.- Ted Cruz (@tedcruz) March 5, 2021
Follow the law.
Stop being soft on Russia.
# NordStream2 https://t.co/UifxAj1cuk
Напомним, Тед Круз неоднократно требовал от администрации США введения санкций для замораживания "Северного потока – 2" и давления на компании, которые принимают участие в этом проекте.
А в августе 2020 он с сенаторами Томом Коттоном и Роном Джонсоном направили официальное предупреждение немецкой компании Faehrhafen Sassnitz с угрозой финансово уничтожить немецкий порт за помощь "Северному потоку – 2".
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