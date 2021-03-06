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Хватит потакать России: сенатор США требует новых санкций против Nord Stream – 2

6 марта, 19:54

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Тед Круз будет блокировать назначение директора ЦРУ до замораживания газопровода

Влиятельный сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что будет блокировать быстрое утверждение Уильяма Бернса на должности директора ЦРУ, пока администрация президента США Джо Байдена не включит новые санкции против российского газопровода "Северный поток – 2".

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"Я сниму свою блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои правовые обязательства отчитаться и введет санкции против кораблей и компаний, которые строят путинский газопровод", – пишет сенатор в своем Twitter.

"Следуйте закону. Хватит потакать России", – добавил он.

Напомним, Тед Круз неоднократно требовал от администрации США введения санкций для замораживания "Северного потока – 2" и давления на компании, которые принимают участие в этом проекте.

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А в августе 2020 он с сенаторами Томом Коттоном и Роном Джонсоном направили официальное предупреждение немецкой компании Faehrhafen Sassnitz с угрозой финансово уничтожить немецкий порт за помощь "Северному потоку – 2".

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ЦРУ санкции санкции против России Сенат США тед круз Уильям Бернс

Источник: Сегодня

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