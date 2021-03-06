Хватит потакать России: сенатор США требует новых санкций против Nord Stream – 2

Тед Круз будет блокировать назначение директора ЦРУ до замораживания газопровода

Влиятельный сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что будет блокировать быстрое утверждение Уильяма Бернса на должности директора ЦРУ, пока администрация президента США Джо Байдена не включит новые санкции против российского газопровода "Северный поток – 2".

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"Я сниму свою блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои правовые обязательства отчитаться и введет санкции против кораблей и компаний, которые строят путинский газопровод", – пишет сенатор в своем Twitter.

"Следуйте закону. Хватит потакать России", – добавил он.

Ill release my hold when the Biden admin meets its legal obligation to report and sanction the ships and companies building Putins pipeline.



Follow the law.

Stop being soft on Russia.

# NordStream2 https://t.co/UifxAj1cuk - Ted Cruz (@tedcruz) March 5, 2021

Напомним, Тед Круз неоднократно требовал от администрации США введения санкций для замораживания "Северного потока – 2" и давления на компании, которые принимают участие в этом проекте.

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А в августе 2020 он с сенаторами Томом Коттоном и Роном Джонсоном направили официальное предупреждение немецкой компании Faehrhafen Sassnitz с угрозой финансово уничтожить немецкий порт за помощь "Северному потоку – 2".

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