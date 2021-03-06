Досить потурати Росії: сенатор США зажадав нових санкцій проти Nord Stream – 2

Впливовий сенатор-республіканець Тед Круз заявив, що блокуватиме швидке затвердження Вільяма Бернса на посаді директора ЦРУ, доки адміністрація президента США Джо Байдена не запровадить нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік – 2".
"Я зніму своє блокування, коли адміністрація Байдена виконає свої правові зобов‘язання відзвітувати і запровадить санкції проти кораблів та компаній, які будують путінський газогін", – пише сенатор у своєму Twitter.
"Дотримуйтесь закону. Досить потурати Росії", – додав він.
Ill release my hold when the Biden admin meets its legal obligation to report and sanction the ships and companies building Putins pipeline.— Ted Cruz (@tedcruz) March 5, 2021
Follow the law.
Stop being soft on Russia.
#NordStream2https://t.co/UifxAj1cuk
Нагадаємо, Тед Круз неодноразово вимагав від адміністрації США запровадження санкцій для заморожування "Північного потоку – 2", і тиску на компанії, що беруть участь у цьому проекті.
А в серпні-2020 він із сенаторами Томом Коттоном і Роном Джонсоном направили офіційне попередження німецькій компанії Faehrhafen Sassnitz з погрозою фінансово знищити німецький порт за допомогу "Північному потоку – 2".
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