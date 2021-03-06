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Досить потурати Росії: сенатор США зажадав нових санкцій проти Nord Stream – 2

6 березня, 19:54

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Тед Круз блокуватиме призначення директора ЦРУ до заморозки газопроводу

Впливовий сенатор-республіканець Тед Круз заявив, що блокуватиме швидке затвердження Вільяма Бернса на посаді директора ЦРУ, доки адміністрація президента США Джо Байдена не запровадить нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік – 2".

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"Я зніму своє блокування, коли адміністрація Байдена виконає свої правові зобов‘язання відзвітувати і запровадить санкції проти кораблів та компаній, які будують путінський газогін", – пише сенатор у своєму Twitter.

"Дотримуйтесь закону. Досить потурати Росії", – додав він.

Нагадаємо, Тед Круз неодноразово вимагав від адміністрації США запровадження санкцій для заморожування "Північного потоку – 2", і тиску на компанії, що беруть участь у цьому проекті.

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А в серпні-2020 він із сенаторами Томом Коттоном і Роном Джонсоном направили офіційне попередження німецькій компанії Faehrhafen Sassnitz з погрозою фінансово знищити німецький порт за допомогу "Північному потоку – 2".

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ЦРУ санкції санкції проти Росії Сенат США тед круз Уильям Бернс

Джерело: Сьогодні

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