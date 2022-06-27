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Финальный аккорд для России? Как дефолт изменит судьбу агрессора

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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27 июня, 11:32
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Рассказываем, чем для агрессора обернется технический дефолт по суверенному долгу
"Моральный дефолт" в России наступил гораздо раньше
"Моральный дефолт" в России наступил гораздо раньше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Впервые за более чем 100 лет Россия объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте. Это довольно символичное событие, однако в краткосрочной перспективе оно ничего не значит.

Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

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По его словам, Россия уже давно была в тяжелом состоянии и дефолт был только вопросом времени. Однако сказать, что это событие пройдет мимо России просто так нельзя.

"Ее отключают от внешних рынков капиталов, блокируется банковская система, падают все рейтинги, инвестиции совпадают из страны. И, конечно, никто не хочет иметь дело с такой страной", – говорит нардеп.

Особенность в том, что "нравственный дефолт" РФ имела еще с 24 февраля, а 27 июня это стало техническим номинально.

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"Во-вторых, после наступления события дефолта могут возникнуть "кросс-дефолты" – когда другие кредиторы попросят досрочно выплатить деньги. А там несколько десятков миллиардов долларов", – рассказывает Железняк.

Однако и здесь есть одно "но"; по словам народного избранника, очень наивно со стороны инвесторов требовать досрочно вернуть долг у страны, которая открыто ворует у украинцев стиральные машинки.

"В-третьих, значит ли это что у РФ закончились деньги? Нет. Пока Запад покупает у них нефть и газ, деньги у них пока есть. Поэтому дефолт и "технический" – деньги есть, а вот сделать что-то с ними не могут", – говорится в посте.

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Итак, в случае РФ, дефолт наступил потому, что у агрессора нет возможности заплатить по своим кредитам, а не потому, что нет денег. Несмотря на это, нынешнюю ситуацию можно считать "финальным аккордом" экономической истории России, и теперь даже наиболее рисковые инвесторы уйдут с рынка агрессора.

Дефолты в России

В 1998 году правительство президента Бориса Ельцина объявил дефолт по своему внутреннему долгу в размере 40 миллиардов долларов, тогда в стране бушевал мощный финансовый кризис.

А вот дефолт по внешнему долгу последний раз агрессор терпел более века назад, когда большевики отказались от долгового бремени Российской империи в 1918 году.

"Сегодня" раньше писали, когда эксперты прогнозировали неизбежный дефолт России, и рассказывали, как война ускорила инфляцию во всем мире.

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