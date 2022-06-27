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Фінальний акорд для Росії? Як дефолт змінить долю агресора

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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27 червня, 11:32
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Розповідаємо, чим для агресора обернеться технічний дефолт за суверенним боргом
"Моральний дефолт" у Росії настав набагато раніше
"Моральний дефолт" у Росії настав набагато раніше / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вперше за понад 100 років Росія оголосила дефолт за своїм суверенним боргом в іноземній валюті. Це досить символічна подія, однак у короткостроковій перспективі вона нічого не значить.

Про це розповів нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, Росія вже давно була у важкому стані і дефолт був лише питанням часу. Однак сказати, що ця подія минеться Росії просто так не можна.

"Її відключають від зовнішніх ринків капіталів, блокується банківська система, падають всі рейтинги, інвестиції збігають з країни. І звісно, ніхто не хоче мати справу з такою країною", – каже нардеп.

Особливість у тому, що "моральний дефолт" РФ мала ще з 24 лютого, а 27 червня це стало технічним номінально.

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"По-друге, після настання події дефолту можуть виникнути "крос-дефолти" – коли інші кредитори попросять достроково виплатити гроші. А там декілька десятків мільярдів доларів", – розповідає Железняк.

Однак і тут є одне "але", за словами народного обранця, дуже наївно з боку інвесторів вимагати достроково повернути борг у країни, яка відкрито краде в українців пральні машинки.

"По-третє, чи означає це, що у РФ закінчились гроші? Ні. Поки Захід купує у них нафту та газ, гроші у них поки є. Тому дефолт і "технічний" – гроші є, а ось зробити щось з ними не можуть нічого", – йдеться у пості.

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Отже, у випадку РФ, дефолт наступив тому, що агресор не має змоги заплатити за своїми кредитами, а не тому, що не має грошей. Незважаючи на це, нинішню ситуацію можна вважати "фінальним акордом" економічної історії Росії, і навіть найбільш ризикові інвестори підуть з ринку агресора.

Дефолти у Росії

У 1998 році уряд президента Бориса Єльцина оголосив дефолт за своїм внутрішнім боргом у розмірі 40 мільярдів доларів, тоді в країні бушувала потужна фінансова криза.

А от дефолт за зовнішнім боргом востаннє агресор терпів понад століття тому, коли більшовики відмовилися від боргового тягаря Російської імперії у 1918 році.

"Сьогодні" раніше писали, коли експерти прогнозували неминучий дефолт Росії, і розповідали, як війна прискорила інфляцію в усьому світі.

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