Европа разрешила ввозить семена из Украины: что это даст

Украина получила возможность экспортировать семена в страны Европейского Союза. Это произошло благодаря тому, что Европарламент признал украинскую систему сертификации эквивалентной требованиям ЕС. Торговый представитель Украины Качка объяснил, что для сельского хозяйства это решение будет означать увеличение производства растительной продукции с добавленной стоимостью.

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Об этом сообщил написал Качка на своей странице в Facebook.

"Украинские семена получили доступ на рынок ЕС. Речь не о "семках", а о семенах, из которого растут миллионы тонн урожаев. За соответствующее решение проголосовал Европарламент. Это было ключевое голосование в процедуре",- написал Качка.

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Он уточнил, что это в перспективе поможет консолидировать растениеводство в Украине.

"Больше местных семян, больше местной агротехники. Семена – домен глобальных корпораций. А значит, они делают ставку на Украину, и это хорошая новость для нашей экономики в целом", – отметил Качка.

Напомним, в январе-августе 2020 года в Украине упало производство сельскохозяйственной продукции. Этот показатель сократился на 9,8% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Также сообщалось, что Верховная Рада предварительно согласилась снизить налоги для аграриев. Речь идет об уменьшении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для некоторых сегментов агросектора с 20% до 14%. А в условиях ухудшения урожаев стал актуальнее вопрос сохранения зерна "на черный день". Но, как оказалось, в украинском госрезерве не все благополучно. О том, куда пропадают запасы из государственных закромов, узнавайте из специального сюжета "Сегодня":

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