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Украина потеряет почти 20% производства сахара

25 сентября, 14:24

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В Минэкономики уверены, что дефицита продукта все равно не будет

Производство сахара в Украине в текущем маркетинговом году (сентябрь 2020 – август 2021) снизится на 19% по сравнению с прошлым сезоном, и составит 1,2 млн тонн, что на 19% меньше, чем в предыдущем сезоне (1,48 млн тонн). Такой прогноз дает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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В ведомстве при этом уверены, что дефицита сахара не будет.

"Прогнозируемое производство сахара в 1,2 млн тонн полностью обеспечивает потребность внутреннего рынка за счет собственного производства", - говорится в сообщении.

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Всего в этом году в Украине планируют работать 33 сахарных завода – на два больше, чем в прошлом сезоне.

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Ранее специалисты сообщали, что посевные площади под сахарной свеклой в 2020 году снизились на 5%.

Производство сахара в Украине падает уже не первый сезон. Так, в 2019-2020 маркетинговом году в стране произвели 1,48 миллиона тонн сахара – это на те же 19% меньше, чем годом ранее.

В свою очередь диетологи призывают украинцев сократить потребление сахара. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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сахар производство дефицит Украина аграрии АПК

Источник: Сегодня

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