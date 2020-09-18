Урожай пшеницы заметно упал: сколько собрала Украина

Урожай пшеницы, одной из ключевых для Украины экспортных культур, в начали осени-2020 оказался на 12,4% ниже, чем в тот же период 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Так, к 1 сентября урожай пшеницы составил около 25,1 млн тонн. В основном эту статистику формирует озимая пшеница. Ее собрали 24,47 млн тонн (-12,5% к прошлому году). Урожай яровой пшеницы составил 625 тыс. тонн (-4,4%).

При этом снизились не только объемы сбора, но и урожайность пшеницы – на 8,5% по сравнению с прошлым годом.

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Показатели по другим культурам тоже оказались ниже прошлогодних: урожай ячменя составил 7,77 млн тонн (-14%), гороха – 489 тыс. тонн (-16%), рапса – 2,57 млн тонн (-8,5%).

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К началу сентября украинские аграрии полностью завершили уборку пшеницы, ячменя, гороха и рапса.

Напомним, в этом году Украина установила предельный объем экспорта зерна. Пшеницы продадут не более 17,5 млн тонн, а ржи – не более 1 тыс. тонн.

Ранее Украинская зерновая ассоциация также уменьшила прогноз урожая кукурузына 2020-2021 маркетинговый год. Теперь аграрии ожидают, что урожай составит 36,4 млн тонн, а не 38,9 млн тонн, которые прогнозировались ранее.

В условиях ухудшения урожаев станет актуальнее вопрос сохранения зерна "на черный день". Но, как оказалось, в украинском госрезерве не все благополучно. О том, куда пропадают запасы из государственных закромов, узнавайте из специального сюжета "Сегодня":

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