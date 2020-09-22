Аграрии Украины серьезно сократили производство: данные Госстата

Три области при этом смогли продемонстрировать рост показателей

В Украине после того, как заметно снизился урожай зерновых, упало и производство сельскохозяйственной продукции в целом. Так, в январе-августе 2020 года этот показатель сократился на 9,8% по сравнению с тем же периодом 2019 года, свидетельствуют данные Госстата.

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Сельскохозяйственные предприятия за этот период сократили производство на 14,3%, а хозяйства населения – на 3,7%.

Продукции растениеводства произвели на 12,9% меньше, чем годом ранее. Животноводство сократилось не так существенно – на 2,2%.

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При этом Донецкая, Закарпатская и Харьковская область стали единственными регионами, которые нарастили сельхозпроизводство. А наибольшее падение зафиксировано в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.

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Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада предварительно согласилась снизить налоги для аграриев. Речь идет об уменьшении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для некоторых сегментов агросектора с 20% до 14%.

Также в условиях ухудшения урожаев стал актуальнее вопрос сохранения зерна "на черный день". Но, как оказалось, в украинском госрезерве не все благополучно. О том, куда пропадают запасы из государственных закромов, узнавайте из специального сюжета "Сегодня":

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