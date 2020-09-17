Рада предварительно согласилась снизить налоги для аграриев

Верховная Рада (ВР) Украины одобрила в первом чтении снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для агросектора с 20% до 14%. За соответствующий законопроект № 3656 о внесении изменений в Налоговый кодекс проголосовали 233 депутата. Документ вступит в силу, если его примет парламент во втором чтении, а потом подпишет президент.
Уменьшение НДС будет распространяться не на всех аграриев. Понижение ставки коснется поставок такой сельхозпродукции:
- живой крупный рогатый скот и живые свиньи;
- цельное молоко;
- пшеница, рожь, ячмень, овес кукуруза, соевые бобы;
- семена льна, рапса, подсолнечника и других масличных культур;
- сахарная свекла.
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"Такое снижение уменьшит налоговую нагрузку на производителей сельхозпродукции, что, в свою очередь, позволит снизить стоимость сырья на сумму снижения НДС уже для переработчиков такой продукции", – считает глава профильного комитета ВР Николай Сольский.
Он заверил, что снижение налога не ударит по государственному бюджету, потому что НДС в любом случае заплатит конечный производитель.
Напомним, при этом в июле парламентский комитет по вопросам финансов рекомендовал рассмотреть законопроект, который с зимы лежал в Верховной Раде. В документе предлагается в 10 раз увеличить плату за землю, на которой что-то сеют, косят или которую используют как пастбище.
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