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Это сможет каждый украинец: как помочь государству через военные облигации

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25 марта, 09:15
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Рассказываем, что такое военные облигации, как они помогут государству во время войны и как их приобрести
Военные облигации призваны поддержать страну в войне
Военные облигации призваны поддержать страну в войне / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны Украина теряет много ресурсов во всех областях. Чтобы уменьшить удар на экономику, власти вводят изменения, упрощают некоторые процедуры. Также к процессам приобщаются все украинцы – каждый помогает, чем может.

Чаще люди финансово помогают армии. Однако есть еще один способ помочь и ВСУ, и всему государству – военные облигации. Рассказываем, что это.

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Одолжить государству деньги

Военные облигации – это ценные бумаги, выпускаемые государством. Это особый вид облигаций, выпускаемых исключительно во время военного положения, чтобы поддержать обороноспособность и функционирование государства. Если совсем просто – государство одалживает у граждан деньги и гарантирует возврат этих денег в будущем.

Военные облигации бывают

  • среднесрочные (на год);
  • краткосрочные (на несколько месяцев).

Ставка доходности определяется на аукционах. Минфин размещает облигации, а банки и брокеры в интересах клиентов их покупают.

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Как и где купить военные облигации

С 24 марта Национальный банк Украины упростил процедуру идентификации и проверки лиц, планирующих купить военные облигации.

Теперь банки будут проводить с покупателями следующие процедуры:

  • будут требовать копии документов средствами дистанционных систем обслуживания, электронной почты с применением квалифицированной электронной подписи/усовершенствованной электронной подписи, других дистанционных каналов связи в пределах технических возможностей банка;
  • подписание квалифицированной электронной подписью (КЭП) полученных копий документов;
  • банки будут проводить видеосвязь с клиентом, чтобы сделать фото лица, в том числе с идентификационным документом.

Инвестировать в военные облигации можно в банках-первичных дилерах и линцензированных брокерах. Это делается как в гривнях, так и в долларах США. Список таких учреждений собрали на сайте Минфина.

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По гиперссылкам вы можете перейти на сайт банка и узнать подробные условия покупки облигации через его ресурсы.

Банки-первичные дилеры:

Лицензированные брокеры:

  • ICU;
  • "Универ Капитал" (нет комиссии брокера, приобрести можно через приложение Wotan);
  • "Дрегон Капитал" (покупка облигаций осуществляется без торговых и депозитарных комиссий, без подтверждения источника происхождения средств, по упрощенной регистрации новых клиентов);
  • "БТС Брокер" (для физических лиц комиссии отсутствуют, можно приобрести через мобильное приложение).

Покупка облигаций от 50 000 гривен

Покупка облигаций от 100 000 гривен

Минимальная сумма инвестиций от 300 000 гривен

Покупка облигаций от 500 000 гривен

Как помочь украинской армии

"Сегодня" ранее рассказали, какими надежными способами можно перевести средства ВСУ и поддержать нашу армию во время войны.

С первых дней войны Нацбанк присоединился к сбору средств и открыл официальный счёт.

Следом за Нацбанком о сборе средств на армию объявили и в Министерстве цифровой трансформации. Его глава Михаил Федоров сообщил, что в приложении "Дія" появился специальный раздел. В самом приложении в разделе "Документы" есть кнопка "Помочь армии". Там средства можно перевести фонду "Вернись живым".

Как перевести средства армии в криптовалюте, читайте в материале. Читайте также о планах НБУ по восстановлению Украины.

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