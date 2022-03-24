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Послевоенная бедность и депрессия. Какую цену заплатит Украина за победу

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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24 марта, 18:40
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Многим из нас придется пережить то, что чувствовали наши предки после Второй мировой войны, возвращаясь с войны в родные города
Рассказываем, что ждет украинцев после войны
Рассказываем, что ждет украинцев после войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Многие из нас смотрели фильмы о послевоенной жизни в СССР или слышали рассказы дедушек и бабушек, которые пережили это тяжелое время. Люди возвращались в разрушенные города, искали жилье и работу, а страна пыталась победить бедность. Нечто подобное ждет и послевоенную Украину. Кто-то быстро найдет работу, а кто-то будет вынужден менять специальность.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, с какими проблемами столкнутся украинцы после окончания войны.

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Борьба с депрессией

Когда люди будут возвращаться в свои разрушенные города, они снова будут переживать эмоциональный шок. Одно дело видеть разрушения по телевизору, совсем другое дело – прийти на пепелище своего дома.

С экономической точки зрения это приведет к тому, что даже спрос и предложение в стране не вернется к довоенному уровню. Так же инвесторы какое-то время будут опасаться начинать здесь свой бизнес. Особенно, если Россию надежно не замуруют за "железным занавесом".

"В посттравматическом шоке страна будет находиться долго. Население, даже пережив ситуацию, будет еще долго находиться в тяжелом эмоциональном состоянии. Инвесторы, объективно, не доверят деньги стране, население которой испытало такой негативный опыт", – говорит аналитик компании Esperio Александр Болтян.

По его словам, может возникнуть ситуация, когда инвесторы будут привозить с собой как топ-менеджмент, так и сотрудников среднего звена.

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"Первое время страна, скорее всего, будет оставаться в статусе аграрной, а не технологической и промышленной. Такое состояние дел, вероятнее всего, нарушит цепочку спроса на различные высокотехнологичные товары, поскольку прогрессивная часть населения покинет свои города и попытается закрепиться в других странах", – продолжает Болтян.

По его словам, оставшиеся в Украине граждане не сразу смогут вернуть свой привычный уровень жизни, что приведет к увеличению количества депрессий и психических расстройств.

"Уровень жизни в стране будет падать, людей с психологическими расстройствами будет катастрофически много, что повысит уровень преступности в Украине. При этом обращаться к психологам мы не привыкли, а значит, нация рискует оказаться с нестабильной психикой", – говорит эксперт.

По его словам, людей нужно будет занимать работой. Хотя бы даже в аграрной сфере – это поможет отвлечь их от тяжелых мыслей и станет своеобразной трудотерапией.

"Иначе многие сядут по домам перед телевизором, замкнутся в своих мыслях, будут злиться, употреблять алкоголь и проявлять агрессию в момент психической нестабильности. Проблемы с трудовой занятостью, а также отсутствие финансов станут причиной распада многих семей, а это отразится на уровне жизни следующего поколения и желании строить новую экономику", – говорит Александр Болтян.

Побороть бедность

Поэтому одной из главных задач страны в послевоенный период станет борьба с бедностью. И для этого эксперты предлагают создавать целые правительственные программы.

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"О "стратегии преодоления бедности" можно говорить только в связке со "стратегией развития экономики". Колоссальные затраты Украины на войну, как на военные действия непосредственно, так и сопутствующие расходы в виде информационной поддержки, не дают возможности предвидеть потенциал помощи населению. Бюджеты после войны будут опустошены", – говорит аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

По его словам, помощь стоит ждать из-за рубежа. Как от тех, кто уехал, так и от зарубежных инвесторов.

"Многие, кто уехал из страны, будут стараться остаться за границей и поддерживать родственников денежными переводами, как это было и ранее. Восстановление экономики и полноценное функционирование городов возможны только при участии внешних инвесторов", – говорит Орыщак.

По словам эксперта, если до войны 67% украинцев во время социологических опросов считали себя бедными, то после войны оценки по доле бедного населения страны в период после войны держатся уверенно около 95%.

"Более-менее хорошо себя будут чувствовать власть, предприниматели, экспаты, которые приедут по контракту помогать восстанавливать Украину. Для того, чтобы минимизировать последствия для населения, нужно строить грамотную стратегию развития государства", – резюмирует Максим Орыщак.

Ранее мы писали о том, в каких сферах ожидают рабочий бум после войны. О том, где украинцам заработать деньги во время войны, читайте здесь.

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