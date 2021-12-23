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Еще одной категории украинцев с 1 января повысят пенсии: кто получит надбавку

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
23 декабря, 07:00
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На выплаты могут претендовать нетрудоспособные отец, мать, супруга (супруг) погибшего
Понадобится справка о составе семьи с подтверждением родственных отношений
Понадобится справка о составе семьи с подтверждением родственных отношений / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с 1 января 2022 года повысят минимальные пенсии семьям погибших защитников Украины. Такие повышенные выплаты получат более 2 тысяч человек.

Решение об этом приняли еще в октябре.

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Повышение коснется лиц, которые остались без кормильца в связи с гибелью военного в зоне проведения АТО/ООС. Такие украинцы получат минимум 7800 грн, при том, что сейчас минимальная пенсия составляет – 6100 грн.

На выплаты могут претендовать нетрудоспособные отец, мать, супруга (супруг) погибшего.

"Адресная помощь к пенсии будет предоставляться независимо от того, получают ли такие выплаты другие члены семьи", – уточнил премьер.

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Чтобы оформить пенсию в связи с потерей кормильца, члены семьи погибшего военнослужащего должны предъявить документы от воинской части, военного комиссариата, другого военного учреждения о дате и причинах смерти военного.

Кроме того, понадобится справка о составе семьи с подтверждением родственных отношений. Еще органам соцзащиты нужны будут документальные подтверждения, что члены семьи погибшего военного действительно являются нетрудоспособными и находились на его содержании.

Кому еще повысят пенсии?

В 2022 году украинцам повысят пенсии – деньги для этого правительство уже заложило в годовой госбюжет.

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Минсоцполитики предлагает пять этапов повышения пенсий:

  • с 1 января повысить пенсии лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;
  • с 1 марта провести индексацию пенсий почти 10 млн пенсионеров, а также компенсационных выплат для пенсионеров старше 75 лет;
  • с 1 июля пересчитать пенсии в связи с повышением прожиточного минимума;
  • с 1 октября пересчитать минимальную пенсию по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной зарплаты;
  • с 1 декабря провести перерасчет минимальной пенсии по возрасту в связи с повышением прожиточного минимума.

Ранее мы сообщали, что в 2021 году украинцам десять раз повышали пенсии, речь идет не только о росте минималки, но и об индексации выплат.

Напомним, некоторые украинцы могут лишиться части пенсии, если у них изменились обстоятельства, например устроились на работу и не уведомили об этом Пенсионный фонд.

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