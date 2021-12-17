Некоторые украинцы могут лишиться пенсии: почему их заставят вернуть деньги

Уведомить Пенсионный фонд о трудоустройстве украинец должен в течение 10 дней

Если украинец трудоустроился, то для него не предусмотрены доплаты / Фото: Коллаж: Сегодня

Некоторые украинцы могут лишиться части пенсии, если у них изменились обстоятельства, например устроились на работу и не уведомили об этом Пенсионный фонд. Тогда произошла переплата и деньги отчислят.

Как сообщает "На пенсии", если пенсионер работает, то это влияет на его право на доплаты, надбавки и повышение.

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Если украинец трудоустроился, то для него не предусмотрены доплаты за сверхурочный страховой стаж или перерасчет размера выплат в связи с повышение прожиточного минимума. Также отменяется и надбавка в размере 150 грн, если на содержании есть ребенок до 18 лет.

Больше того, выплата пенсии вообще должна прекратиться, если получатель трудоустоился по специальности после того, как ушел на заслуженный покой за выслугу лет.

Уведомить Пенсионный фонд о трудоустройстве украинец должен в течение 10 дней после трудоустройства. Если он этого не сделает, то рано или поздно об этом станет известно само-собой, ведь работодатель должен внести данные в госреестр. Но на дату сверки уже исчисляется сумма излишне выплаченных пенсионных средств.

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Согласно части первой статьи 50-й Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", суммы пенсий, выплаченные излишне вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера или представление страхователем недостоверных данных, могут быть возвращены пенсионером добровольно или взимаются на основании решений территориальных органов или в судебном порядке.

Кто может рассчитывать на прибавку?

Украинцы, которые не накопили необходимый трудовой стаж, достигнув пенсионного возраста, могут остаться без выплат.

Но наличие хотя бы 15 лет подтвержденного стажа позволяет уйти на пенсию по возрасту при достижении 65 лет. Все это прописано в статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (с изменениями от 3 октября 2017 года).

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Ранее мы сообщали, что в Польше, куда ежегодно тысячи украинцев уезжают на заработки, пенсии выше, чем в Украине, в несколько раз. Если наши соотечественники получают, минимально, 1934 грн, то поляки – 7693 грн.

Напомним, что украинкам, родившимся с апреля по декабрь 1961 года, насчитают надбавку к пенсии. Речь идет о женщинах, которым исполняется 60 лет, и имеющих необходимый страховой стаж.