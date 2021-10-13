Украинцам повысят пенсии. Кто может рассчитывать на надбавку в следующем году

В 2022 году украинцам повысят пенсии – деньги для этого правительство уже заложило в годовой госбюжет.
Повышение пенсий
Минсоцполитики предлагает пять этапов повышения пенсий:
- с 1 января повысить пенсии лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;
- с 1 марта провести индексацию пенсий почти 10 млн пенсионеров, а также компенсационных выплат для пенсионеров старше 75 лет;
- с 1 июля пересчитать пенсии в связи с повышением прожиточного минимума;
- с 1 октября пересчитать минимальную пенсию по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной зарплаты;
- с 1 декабря провести перерасчет минимальной пенсии по возрасту в связи с повышением прожитоного минимума.
Также, с 1 января 2022 года повысят минимальный уровень пенсии членам семей погибших участников АТО/ООС. Итоговые выплаты составят не менее 7800 гривен. Повышенное пенсионное пособие получат более 2000 людей, чьи родные погибли.
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Доплаты пенсионерам
Минсоцполитики хочет включить в программу ежемесячных доплат пожилым гражданам пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет. Таким гражданам могут ежемесячно доплачивать 300 гривен, начиная с октября 2022 года. А с 1 марта 2023 эта выплата должна ежегодно индексироваться.
С 1 октября 2022 года пенсионерам старше 70 лет, размер пенсии которых не достигает 3000 гривен, назначат доплаты:
- при наличии страхового стажа не менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин – доплаты до 3000 гривен,
- при наличии страхового стажа менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин – доплаты до размера, пропорционального имеющемуся страховому стажу.
При этом у пенсионеров, имеющих необходимый страховой стаж (25 лет мужчины и 20 лет женщины), пенсионная выплата не может быть меньше:
- у пенсионеров в возрасте 80 лет и старше – 2600 гривен,
- у пенсионеров в возрасте 70−80 лет – 2500 гривен.
Кроме того, с 1 декабря 2022 года пенсионерам, которым не исполнилось 70 лет и которые получают пенсию в размере до 2500 гривен и не работают, предусмотрены выплаты:
- при наличии страхового стажа не менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин – доплаты до 2500 гривен,
- при наличии страхового стажа менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин – доплаты до размера, пропорционального имеющемуся страховому стажу.
Ранее мы сообщали, что в Украине с 1 декабря пересчитают размер максимальной пенсии – украинцы получат надбавку в размере 930 гривен.
Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.