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Украинцам повысят пенсии. Кто может рассчитывать на надбавку в следующем году

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
13 октября, 07:00
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С 1 января повысить пенсии лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы
С 1 января 2022 года повысят минимальный уровень пенсии членам семей погибших участников АТО/ООС
С 1 января 2022 года повысят минимальный уровень пенсии членам семей погибших участников АТО/ООС / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2022 году украинцам повысят пенсии – деньги для этого правительство уже заложило в годовой госбюжет.

Повышение пенсий

Минсоцполитики предлагает пять этапов повышения пенсий:

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  • с 1 января повысить пенсии лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;
  • с 1 марта провести индексацию пенсий почти 10 млн пенсионеров, а также компенсационных выплат для пенсионеров старше 75 лет;
  • с 1 июля пересчитать пенсии в связи с повышением прожиточного минимума;
  • с 1 октября пересчитать минимальную пенсию по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной зарплаты;
  • с 1 декабря провести перерасчет минимальной пенсии по возрасту в связи с повышением прожитоного минимума.

Также, с 1 января 2022 года повысят минимальный уровень пенсии членам семей погибших участников АТО/ООС. Итоговые выплаты составят не менее 7800 гривен. Повышенное пенсионное пособие получат более 2000 людей, чьи родные погибли.

Доплаты пенсионерам

Минсоцполитики хочет включить в программу ежемесячных доплат пожилым гражданам пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет. Таким гражданам могут ежемесячно доплачивать 300 гривен, начиная с октября 2022 года. А с 1 марта 2023 эта выплата должна ежегодно индексироваться.

С 1 октября 2022 года пенсионерам старше 70 лет, размер пенсии которых не достигает 3000 гривен, назначат доплаты:

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  • при наличии страхового стажа не менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин – доплаты до 3000 гривен,
  • при наличии страхового стажа менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин – доплаты до размера, пропорционального имеющемуся страховому стажу.

При этом у пенсионеров, имеющих необходимый страховой стаж (25 лет мужчины и 20 лет женщины), пенсионная выплата не может быть меньше:

  • у пенсионеров в возрасте 80 лет и старше – 2600 гривен,
  • у пенсионеров в возрасте 70−80 лет – 2500 гривен.

Кроме того, с 1 декабря 2022 года пенсионерам, которым не исполнилось 70 лет и которые получают пенсию в размере до 2500 гривен и не работают, предусмотрены выплаты:

  • при наличии страхового стажа не менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин – доплаты до 2500 гривен,
  • при наличии страхового стажа менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин – доплаты до размера, пропорционального имеющемуся страховому стажу.

Ранее мы сообщали, что в Украине с 1 декабря пересчитают размер максимальной пенсии – украинцы получат надбавку в размере 930 гривен.

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Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.

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