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Эксперт рассказал, кто среди украинцев самый бедный

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
16 сентября, 15:05
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Несмотря на то, что больше всего самой бедной категорией населения называют пенсионеров, у них доход есть
Самой бедной категорией населения эксперт назвала детей
Самой бедной категорией населения эксперт назвала детей

В Украине самые бедные не пенсионеры, а дети, к тому же чем больше детей в семье – тем выше риск бедности.

Как рассказала заведующая отделом исследования уровня жизни Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины, кандидат экономических наук Людмила Черенько изданию "ФАКТЫ", риск бедности становится выше, начиная со второго ребенка в семье.

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По ее словам, у пенсионеров несмотря на невысокие пенсии все же есть доход, в отличии от детей, которые никогда не влекут за собой дохода. Поэтому деньги родителей сразу делятся на всех членов семьи.

В то же время специалист уточнила, что пенсионеры старше 75 лет действительно входят в группу риска, так как они чаще всего не могут дополнительно зарабатывать.

"Это особенность не только Украины. Однако у нас это становится проблемой, потому что стандарты оплаты труда слишком низкие. Молодые родители не имеют возможности зарабатывать много. Именно на старте их трудовой карьеры приходится рождение и воспитание детей", – рассказала кандидат экономических наук.

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Она отметила, что высокие риски бедности имеют те семьи, в которых есть дети от 0 до 6 лет.

Что снижает риск бедности

Как отметила Людмила Черенько, фактор, который снижает риск бедности, — наличие в семье хотя бы одного человека с высшим образованием. При этом работать по специальности ему совсем не обязательно, говорит эксперт.

Она считает, что люди, которые получили высшее образование, владеют определенными навыками, поэтому могут быстрее адаптироваться к новым условиям и постоянно развиваться.

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"С другой стороны, есть и такое мнение, что люди, которые по своей природе активны и не согласны оставаться в невыгодных условиях, ищут лучшего, поэтому они получают высшее образование, как правило", – добавила кандидат экономических наук.

Средняя зарплата в Украине повысилась

В июне 2021 года в Украине средняя зарплата повысилась до 14 313 грн (по сравнению с 13 499 в мае).

Где были самые высокие средние зарплаты:

  1. Киев – 20 455 грн.
  2. Донецкая область – 14 988 грн.
  3. Киевская область – 14 679 грн.
  4. Николаевская область – 14 044.
  5. Запорожская область – 13 895 грн.

Напомним, правительство поставило задачу за 10 лет довести средние зарплаты в Украине до уровня соседних европейских стран. Но сейчас зарплаты в Украине втрое ниже, чем в Польше и Словакии.

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