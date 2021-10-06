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Отсутствие накопительной пенсионной системы – это экономическое преступление: Шмыгаль

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
6 октября, 07:00
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Через 15 лет пенсии не будет в Украине, если не ввести накопительную систему
Почему Украине нужно как можно быстрее переходить на накопительную систему пенсий
Почему Украине нужно как можно быстрее переходить на накопительную систему пенсий / Фото: Коллаж: Сегодня

Единственный способ обеспечить украинцев пенсиями через 15 лет – это введение в Украине второго уровня накопительной пенсионной системы.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "LB.ua".

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По словам Шмыгаля, это не только единственный цивилизованный подход к этой проблеме, но и чрезвычайно важный момент развития государства.

"Отсутствие накопительной пенсионной системы я отношу к собственному перечню экономических преступлений против Украины", – заявил политик.

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По мнению премьера, если бы введение второго уровня пенсионной системы состоялось 15 лет назад, сейчас Украина имела бы от 40 до 50 млрд долларов, которые можно было бы инвестировать в экономику.

"Я читал лекцию в университете "Львовская политехника" и сказал, что через 15 лет мы с вами получать пенсию не будем. Не потому, что наши дети не захотят ее нам платить, а так как бизнес не сможет выдерживать бремя, вдвое больше, чем в данный момент. На одного работника будет два пенсионера", – рассказал Шмыгаль.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что эта система – совсем другое экономическое мировоззрение государства, к которому население тоже должно привыкнуть.

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"То есть, это то, что мы должны сделать, чтобы через 10-15 лет иметь достойную пенсию. Это неизбежно", – подытожил политик.

Эксперт Исполнительного комитета Национального Совета реформ Даниил Монин тоже считает, что Украина должна быстрее переходить к накопительной системе.

Поскольку солидарная система, которая действует сейчас, хорошо работает только при положительной демографической ситуации.

"Сегодня" также писали, что с 1 октября часть украинских пенсионеров имеет получать доплату к пенсии в размере 400 грн.

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