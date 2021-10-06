Відсутність накопичувальної пенсійної системи – це економічний злочин: Шмигаль

Через 15 років пенсії не буде в Україні, якщо не запровадити накопичувальну систему

Чому Україні потрібно якомога швидше переходити на накопичувальну систему пенсій / Фото: Колаж: Сьогодні

Єдиний спосіб забезпечити українців пенсіями через 15 років – це запровадження в Україні другого рівня накопичувальної пенсійної системи.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у інтерв’ю "LB.ua".

Реклама

За словами Шмигаля, це не лише єдиний цивілізований підхід до цієї проблеми, а й надзвичайно важливий момент розвитку держави.

"Відсутність накопичувальної пенсійної системи я відношу до власного переліку економічних злочинів проти України", – заявив політики.

Читайте також: Накопичувальні пенсії в Україні: у Світовому банку запропонували джерело грошей

Реклама

На думку прем’єра, якби запровадження другого рівня пенсійної системи відбулося 15 років тому, наразі Украина мала б від 40 до 50 млрд доларів, які можна було б інвестувати в економіку.

"Я читав лекцію в університеті "Львівська політехніка" і сказав, що через 15 років ми з вами отримувати пенсію не будемо. Не тому, що наші діти не захочуть її нам платити, а тому що бізнес не зможе витримувати тягар, удвічі більший, ніж нині. На одного працівника буде два пенсіонери", – розповів Шмигаль.

Денис Шмигаль наголосив, що ця система – зовсім інший економічний світогляд держави, до якого населення теж має звикнути.

Реклама

"Тобто це те, що ми маємо зробити, аби через 10-15 років мати достойну пенсію. Це невідворотно", – резюмував політик.

Експерт Виконавчого комітету Національної Ради реформ Данило Монін теж вважає, що Україна повинна якнайшвидше переходити до накопичувальної системи.

Оскільки солідарна система, яка діє наразі, добре працює лише за позитивної демографічної ситуації.

"Сьогодні" також писали, що з 1 жовтня частина українських пенсіонерів має отримувати доплату до пенсії у розмірі 400 грн.