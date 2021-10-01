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С 1 октября украинцам повысят пенсии, но не всем: кому ждать доплаты

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
1 октября, 07:00
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С 1 декабря до 2600 гривен должна вырасти пенсия для пенсионеров в возрасте от 65 лет
С декабря должна вырасти пенсия для 65-летних
С декабря должна вырасти пенсия для 65-летних / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 октября пенсионерам в возрасте 75-80 лет прибавят 400 грн. Это не касается других возрастных групп пенсионеров.

Об этом пишет НВ.

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1 июля минимальная пенсия выросла на 85 грн. Причиной этого стал рост прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан.

С 1 декабря 2021 года минимальная пенсия вырастет вместе с доплатой за сверхнормативный стаж, надбавками и доплатами. Это произойдет в связи с ростом прожиточного минимума.

Украинцам хотят увеличить субсидии

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что все, кому нужна помощь в оплате коммунальных услуг, получат поддержку от государства.

  1. Субсидии пересмотрят автоматически, если вырастут тарифы;
  2. В Верховной Раде находится законопроект, который предусматривает увеличение финансирования субсидий в этом году еще более чем на 1,2 млрд гривен;
  3. Для жителей регионов, которые попадут в красную карантинную зону в результате распространения COVID-19, автоматически на 50% будут увеличены нормы потребления основных коммунальных услуг при расчете субсидий;
  4. На сентябрь субсидия назначена почти 2,5 миллиона домохозяйств, из них автоматически – почти двум миллионам. Согласно ожиданиям Минсоцполитики, средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном сезоне 2021-2022 годов составит около двух тысяч гривен.
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Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство увеличивает социальные выплаты и пенсии – за последние полгода был запущен ряд соответствующих программ.

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила о повышении размера минимальной пенсии для людей старше 70 лет в 2022 году.

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