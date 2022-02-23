Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Призыв резервистов ⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🚨 Режим ЧП 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Экономический патриотизм: как изменятся налоги и что будет с ценами в Украине

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 февраля, 18:16
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Владимир Зеленский пообещал бизнесу целевые программы развития и снижение налогов, а депутаты их повышают
Внешняя агрессия России наконец-то заставила власть обратить внимание на экономику
Внешняя агрессия России наконец-то заставила власть обратить внимание на экономику / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, Украинская Википедия/FB

Похоже, что внешняя агрессия России наконец-то заставила власть обратить внимание на экономику. 22 февраля президент выступил с обращением, в котором пообещал бизнесу налоговые льготы, а простым людям снижение НДС на товары, которые дорожают быстрее всего. Вместе с тем, депутаты продолжают проталкивать идею повышения ренты на газ украинской добычи.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, в чем будет заключаться "экономический патриотизм" от Зеленского и кому он пойдет на пользу.

Реклама

Новые обещания

Еще совсем недавно президент заявлял, что никакой военной агрессии со стороны РФ Украина не видит, а контролирующие органы фактически объявили войну отечественному бизнесу. Но после признания Россией независимости ОРДЛО, риторика власти изменилась.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении анонсировал запуск в стране программы "экономического патриотизма". По его словам, государство пойдет на снижение ряда налогов и предоставит бизнесу "льготы".

"Будут введены целевые программы поддержки отдельных отраслей. Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок. Это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Снижение НДС на бензин и дизель. Это позволит снизить цены на заправки. Наша цель – обретение экономической независимости. Особенно в энергетике", – заявил президент.

23 февраля Владимир Зеленский пообещал провести встречу с ТОП-50 компаний крупного бизнеса.

Реклама

"Все они должны остаться в Украине. Их предприятия находятся на украинской земле, которую защищают наши военные. Следовательно, и бизнес должен защищать нашу экономику, финансы, создавать рабочие места. Поднимать и укреплять Украину. Все вместе. Каждый на своем фронте", – сказал Владимир Зеленский.

Что будет с топливом

Пока что единственная конкретика, которая прозвучала из уст президента – намерение власти снизить НДС на топливо. Правду, о том, до какого уровня это может быть сделано, президент не сказал.

В целом, это правильное решение. Топливо заложено в цене всех товаров, поэтому снижение НДС минимизирует влияние инфляции для всех субъектов экономики, – говорит экономист Даниил Монин.

Как говорит эксперт топливного рынка Сергей Куюн, по этому пути уже пошли в Польше. Там правительство снизило акциз при продаже топлива, убрало налог с розничных продаж, а также снизило НДС на топливо с 23 до 8%.

После этого в Польше цены упали за день на 12%. У нас же расклад по налогам и сборам такой. При цене бензина в 36 грн за литр, в бензин заложено 6 грн НДС и 7 грн акциза. В дизельном топливе налоги и сборы составляют– 6 грн НДС и 4,50 грн акцизный сбор, – говорит Сергей Куюн.

Как видите, пространство для маневра у правительства есть. При полном отказе от налогов, можно удешевить топливо на 10-13 грн. Правда, полная отмена налогов с топлива выглядит маловероятной. Но даже снижение НДС с 20 до 10% может позволить ненадолго снизить цену на 3 грн.

Реклама

В то же время, неизвестно удастся ли остановить рост цен на бензин и дизель одним только снижением НДС. Дело в том, что из-за возможного начала горячей фазы военного противостояния Украины и РФ, цены на нефть на мировых биржах за несколько дней взлетели с 90 долларов почти до 100 долларов. И котировки могут продолжить рост.

А тут еще и фактор ослабления гривны против доллара работает драйвером роста розничных цен на АЗС. Сергей Куюн говорит, что математика здесь такова – рост курса доллара на гривну добавляет к каждому литру топлива минимум 60-70 копеек в рознице. Кроме того, рост стоимости барреля нефти на 1 доллар добавляет к розничной цене топлива еще около 20 копеек.

То есть, подорожание нефти на 10 долларов за баррель увеличит цену бензина сразу на 2 гривны, а просадка национальной валюты на межбанке – еще на 60-70 копеек. Если снизить НДС с 20% до 10%, то это позволит лишь компенсировать рост цен из-за этих факторов.

Украинский газ обложат налогами

Несмотря на обещания президента о снижении налогов, депутаты не оставляют попыток повысить ренту для газодобывающих компаний.

На заседании Комитета рекомендовали парламенту принять за основу и в целом проект закона №7038-д, который направлен на перераспределение доходов от добычи украинского газа, – заявил глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.

Как это вписывается в логику "экономического патриотизма", сказать сложно. С одной стороны, президент говорит о снижении налогов на бензин, 90% которого Украина импортирует, в том числе и из РФ. С другой стороны, вместо того, чтобы стимулировать наращивание добычи собственного газа, деньги у газодобытчиков заберут, чтобы купить импортное топливо, в том числе и российское, для закачки в хранилища на следующий сезон.

На мой взгляд, этот законопроект направлен против энергонезависимости Украины и будет работать на поддержу экономики России, – говорит Даниил Монин.

Представители частного газового бизнеса говорят, что власть противоречит сама себе. Сначала обещают налоговые льготы, а потом инициируют повышение налогов.

В прошлом году утвердило Национальную экономическую стратегию, где предусмотрены стимулы для развития нефтегазодобычи и вместе с тем представляет законопроект, где предлагает повысить ренту в 3-5 раз в зависимости от типа скважин, – говорит исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Артем Петренко.

По его словам, инициативы по повышению ренты за добычу газа приведут к остановке инвестиционной деятельности в секторе и падению объемов добычи собственного газа. А это идет в разрез обещаниям президента, обрести энергетическую независимость.

Ранее "Сегодня" узнали, какие шаги Запада помогли бы Украине пережить неспокойное время. Читайте также о том, что будет с ценами на продукты, если полностью отменить НДС на них.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Курс доллара приблизился к 30 грн – что будет с гривней в ближайшее время София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич От войны на Запад? Сколько стоит аренда квартир в Луцке, Ровно и Львове Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Экономика под ударом? В чем риски для Украины из-за режима чрезвычайного положения Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

38550.09

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2691.39

Litecoin (LTC)

109.23

Ripple (XRP)

0.72

Купить криптовалюту
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.99

Российский рубль (₽)

0.3665

Евро (€)

32.9

БИЗНЕС АУТ?
Налоговая порка продолжается
Почувствуй себя в шкуре бизнесмена
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
23 февраля. Джонас Солк . 68 лет назад в этот день осуществлено первое в мире массовое вакцинирование против полиомиелита…
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Сколько будем платить за газ?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять