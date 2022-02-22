Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🔴 Обострение в ООС 🤐 Фейки о Донбассе 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Обвал гривни и паника инвесторов: что ждет украинскую экономику после признания "ЛДНР" Россией

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 февраля, 20:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Мы разузнали, какие санкции запада против РФ и какая экономическая помощь Украине могут помочь нам
Россия признала "ЛДНР"
Россия признала "ЛДНР" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После признания Москвой независимости "ЛДНР" появилось много заявлений относительно влияния этого события на нашу страну. Кто-то говорит, что так Украине будет даже лучше – не придется выполнять Минские соглашения, кто-то опасается, что Россия на этом не остановится и продолжит военную эскалацию.

Западные страны уже анонсируют новые санкции против РФ и говорят о дальнейшей помощи Украине. "Сегодня" вместе с экспертами проанализировали признание независимости оккупированных территорий для нашей экономики и узнали, какие шаги Запада помогли бы нам пережить неспокойное время.

Реклама

Новые риски

Казалось бы, Украина отказалась от торговли с ОРДЛО, и признание независимости этих регионов со стороны Москвы должно пройти для нас безболезненно. Но эксперты видят в нынешних событиях ряд угроз.

"Есть риски, что Россия в дальнейшем продолжит давление на Украину в экономической сфере, – говорит экономист Даниил Монин. – Это может быть блокировка портов, препятствование логистике украинских товаров со стороны РФ, а также сокращение или прекращение поставок энергоносителей по украинскому маршруту. Также сейчас мы наблюдаем проседание курса гривни, надеюсь, что в ближайшее время национальная валюта немного укрепится".

По словам эксперта, риски перехода противостояния из военной сферы в экономическую – достаточно высоки. Кроме того, сейчас Украина может столкнуться с оттоком капитала, а на рынках энергоресурсов могут вырасти цены, если будут введены санкции против энергосектора России.

"Признание ОРДЛО со стороны РФ для украинской экономики будет иметь не столько прямой эффект, сколько нести косвенные потери, – говорит экономист Алексей Кущ. – Дело в том, что с момента подписания Минских соглашений мы имели статус страны с "военным конфликтом низкой интенсивности". Таких стран в мире достаточно, и инвесторы не сильно обращают внимание на этот статус при принятии решений о вложении средств".

Однако, как говорит эксперт, после признания ОРДЛО Украина превратится в страну "с риском перманентного глобального конфликта". При этом у нас отсутствует так называемый зонтик безопасности.

Реклама

"Сейчас таких стран в мире почти не осталось, – продолжает Алексей Кущ. – Навскидку могу назвать Кипр, но там конфликт с десятилетиями замороженным конфликтом, Армению с зонтиком безопасности в виде ОКДБ, Северную Корею, за которой стоит Китай и Израиль, которому в свое время здорово помогли США".

Экономист говорит, что тот же Израиль стал инвестиционно привлекательной страной только после того, как уладил основные военные конфликты со своими соседями – Египтом и Сирией.

"В ближайшее время Украину может ждать отток инвестиций, а также сложности с привлечением госдолга, – говорит Алексей Кущ. – Потери могут составлять десятки миллиардов в ближайшие пять лет. Мы уже наблюдаем переезд дипломатов из Киева во Львов, а некоторые и вовсе отправляются в Польшу. Бизнес может последовать их примеру. Сначала компании на аутсорсе переберутся в западную часть страны, а после и весь бизнес из восточных и центральных регионов начнет переезжать ближе к западной границе или даже в соседнюю Польшу".

Санкции – Москве, помощь – Киеву

Западные страны уже заявили о подготовке новых пакетов экономических санкций против российской экономики. Германия объявила о приостановке сертификации газопровода "Северный поток – 2", Великобритания ввела санкции против некоторых российских олигархов, входящих в близкий круг Путина, а также пяти российских банков, США же пока ограничились объявлением санкций против ОРДЛО, но скорее всего тоже введут ряд ограничений против РФ.

Эксперты говорят, что кроме ударов по российской экономике, хорошо было бы, если бы западные страны помогли Украине.

Реклама

"Я считаю, что сейчас можно было бы получить добро на налоговую реформу, – говорит Даниил Монин. – Западные партнеры помогли нам кредитами. В этом году Украине нужно отдать 2,5 миллиарда долларов, а получили мы уже или ждем траншей на сумму около 4 миллиардов. Поэтому даже несмотря на недовольство со стороны МВФ, я бы советовал проводить налоговую реформу для дальнейшего развития экономики".

Алексей Кущ советует идти еще дальше – менять всю экономическую политику страны, как это сделал Израиль в 60-70-х годах прошлого века.

"Нам нужна эндогенная модель развития экономики, – говорит Алексей Кущ. – Ее суть в том, что она направлена на минимизацию внешних рисков и создание внутренних факторов развития. Кроме того, украинскому правительству стоило бы сейчас заявить о реструктуризации как внешних, так и внутренних долгов".

Эксперт советует властям настаивать на таких пунктах в отношении кредиторов:

  • отсрочка выплат на 15-20 лет;
  • снижение процентных ставок по евробондам с 7,5% до 2-3% годовых;
  • списание 40-50% долгов.

Кроме того, Украина могла бы попросить западных партнеров открыть для украинских товаров свои рынки сбыта, сделав беспошлинный доступ украинской продукции.

"Германия, Япония и Южная Корея показали высокие темпы экономического роста во второй половине 20-го века из-за того, что США открыли им свой рынок, – продолжает Алексей Кущ. – США временами действовали даже в ущерб своим экономическим интересам – допуск автомобилей из этих стран сильно подкосил американский автопром. Если бы ЕС, США, Канада и Великобритания сейчас открыли свои рынки для всех украинских товаров, кроме военных, это помогло бы перезапустить украинскую экономику".

Ранее "Сегодня" писали о том, как признание "ЛДНР" ударит по экономике РФ. Также читайте о том, что происходило с гривней на валютном рынке во вторник.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева 30 грн – не предел? Что будет с курсом доллара после признания Россией "ЛДНР" София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Рубль стал самой нестабильной валютой в мире: как Путин обвалил рынок России Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Соцсети высмеяли Медведева из-за газа по 2 тыс. евро (фото) Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

37608.34

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2592.02

Litecoin (LTC)

105.83

Ripple (XRP)

0.7

Купить криптовалюту
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.34

Российский рубль (₽)

0.3738

Евро (€)

32.2

БИЗНЕС АУТ?
Налоговая порка продолжается
Почувствуй себя в шкуре бизнесмена
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
22 февраля. Стив Ирвин. Ровно 60 лет с дня рождения австралийского натуралиста и тележурналиста – охотника за крокодилами…
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Сколько будем платить за газ?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,45
33,95
33,00
18,07
34,50
34,00
33,00
18,01
34,58
33,58
32,80
19,01
36,49
36,18
35,49
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,49
36,29
35,50
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять