Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Призов резервістів ⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🚨 Режим НС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Економічний патріотизм: як зміняться податки та що буде з цінами в Україні

Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 лютого, 18:16
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Володимир Зеленський пообіцяв бізнесу цільові програми розвитку та зниження податків, а депутати їх підвищують
Зовнішня агресія Росії нарешті змусила владу звернути увагу на економіку
Зовнішня агресія Росії нарешті змусила владу звернути увагу на економіку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, Українська Вікіпедія/FB

Схоже, що зовнішня агресія Росії нарешті змусила владу звернути увагу на економіку. 22 лютого президент виступив зі зверненням, в якому пообіцяв бізнесу податкові пільги, а простим людям зниження ПДВ на товари, які дорожчають найшвидше. Водночас депутати продовжують проштовхувати ідею підвищення ренти на газ українського видобутку.

"Сьогодні" разом з експертами розбиралися, у чому полягатиме "економічний патріотизм" від Зеленського і кому він піде на користь.

Реклама

Нові обіцянки

Ще нещодавно президент заявляв, що жодної військової агресії з боку РФ Україна не бачить, а контролюючі органи фактично оголосили війну вітчизняному бізнесу. Але після визнання Росією незалежності ОРДЛО риторика влади змінилася.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні анонсував запуск у країні програми "економічного патріотизму". За його словами, держава піде на зниження низки податків і надасть бізнесу "пільги".

"Будуть запроваджені цільові програми підтримки окремих галузей. Зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок. Це стимули для залучення коштів населення в бізнес та банківську систему. Зниження ПДВ на бензин та дизель. Це дозволить знизити ціни на заправки. Наша мета – здобуття економічної незалежності. Особливо в енергетиці", – заявив президент.

23 лютого Володимир Зеленський пообіцяв провести зустріч з ТОП-50 компаній великого бізнесу.

Реклама

"Всі вони мають залишитися в Україні. Їхні підприємства розташовані на українській землі, яку захищають наші військові. Отже, і бізнес має захищати нашу економіку, фінанси, створювати робочі місця. Піднімати та зміцнювати Україну. Усі разом. Кожен на своєму фронті", – сказав Володимир Зеленський.

Що буде з пальним

Поки що єдина конкретика, яка прозвучала з вуст президента – намір влади знизити ПДВ на пальне. Щоправда, про те, до якого рівня це може бути зроблено президент не сказав.

Загалом, це правильне рішення. Пальне закладено у ціні всіх товарів, тому зниження ПДВ мінімізує вплив інфляції для всіх суб'єктів економіки, – каже економіст Данило Монін.

Як каже експерт ринку пального Сергій Куюн, цим шляхом уже пішли в Польщі. Там уряд знизив акциз під час продажу пального, прибрав податок з роздрібного продажу, а також знизив ПДВ на пальне з 23 до 8%.

Після цього у Польщі ціни впали за день на 12%. У нас же розклад з податків та зборів такий. За ціни бензину в 36 грн за літр, у бензин закладено 6 грн ПДВ та 7 грн акцизу. У дизельному пальному податки та збори становлять – 6 грн ПДВ та 4,50 грн акцизний збір, – каже Сергій Куюн.

Як бачите, простір для маневру уряд має. За повної відмови від податків можна здешевити пальне на 10-13 грн. Щоправда, повне скасування податків з пального виглядає малоймовірним. Але навіть зниження ПДВ з 20 до 10% може дозволити ненадовго знизити ціну на 3 грн.

Реклама

Водночас, невідомо чи вдасться зупинити зростання цін на бензин і дизель одним лише зниженням ПДВ. Справа в тому, що через можливий початок гарячої фази військового протистояння України та РФ, ціни на нафту на світових біржах за кілька днів злетіли з 90 доларів майже до 100 доларів. І котирування можуть продовжити зростання.

А тут ще й фактор ослаблення гривні проти долара є драйвером зростання роздрібних цін на АЗС. Сергій Куюн каже, що математика тут така – зростання курсу долара на гривню додає до кожного літра пального щонайменше 60-70 копійок у роздріб. До того ж, зростання вартості бареля нафти на 1 долар додає до роздрібної ціни пального ще близько 20 копійок.

Тобто подорожчання нафти на 10 доларів за барель збільшить ціну бензину відразу на 2 гривні, а просадка національної валюти на міжбанку – ще на 60-70 копійок. Якщо знизити ПДВ з 20% до 10%, то це дозволить лише компенсувати зростання цін через ці фактори.

Український газ обкладуть податками

Незважаючи на обіцянки президента про зниження податків, депутати не залишають спроб підвищити ренту для газовидобувних компаній.

На засіданні Комітету рекомендували парламенту ухвалити за основу і загалом проєкт закону №7038-д, який спрямований на перерозподіл доходів від видобутку українського газу, – заявив голова Податкового комітету Данило Гетманцев.

Як це вписується у логіку "економічного патріотизму", сказати складно. З одного боку, президент говорить про зниження податків на бензин, 90% якого Україна імпортує, зокрема, і з РФ. З іншого боку, замість стимулювати нарощування видобутку власного газу, гроші у газодобувачів заберуть, щоб купити імпортне паливо, зокрема й російське, для закачування до сховищ наступного сезону.

На мій погляд, цей законопроєкт спрямований проти енергонезалежності України та працюватиме на підтримку економіки Росії, – каже Данило Монін.

Представники приватного газового бізнесу кажуть, що влада суперечить сама собі. Спершу обіцяють податкові пільги, а потім ініціюють підвищення податків.

Минулого року затвердило Національну економічну стратегію, де передбачені стимули для розвитку нафтогазовидобутку та водночас представляє законопроєкт, де пропонує підвищити ренту у 3-5 разів залежно від типу свердловин, – каже виконавчий директор Асоціації газодобувних компаній Артем Петренко.

За його словами, ініціативи щодо підвищення ренти за видобуток газу призведуть до зупинки інвестиційної діяльності в секторі та падіння обсягів видобутку власного газу. А це йде в розріз обіцянок президента, здобути енергетичну незалежність.

Раніше "Сьогодні" довідалися, які кроки Заходу допомогли б Україні пережити неспокійний час. Читайте також про те, що буде з цінами на продукти якщо повністю скасувати ПДВ на них.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Курс долара наблизився до 30 грн – що буде з гривнею найближчим часом Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Від війни на Захід? Скільки коштує оренда квартир у Луцьку, Рівному та Львові Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Економіка під ударом? У чому ризики для України через режим надзвичайного стану Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38550.09

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2691.39

Litecoin (LTC)

109.23

Ripple (XRP)

0.72

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.99

Російський рубль (₽)

0.3665

Євро (€)

32.9

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
23 лютого. Джонас Солк. 68 років тому цього дня здійснено перше у світі масове вакцинування проти поліомієліту...
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти