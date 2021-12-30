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"Единственный источник – это долг". Как экономический паспорт может разорить украинский бюджет

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
30 декабря, 14:20
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Украина может залезть в серьезные долги из-за нехватки средств для экономического паспорта украинца
Как экономический паспорт повредит бюджету
Как экономический паспорт повредит бюджету / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

Украина не имеет избытка средств в бюджете, чтобы финансировать введение экономических паспортов. Такая инициатива может крайне пагубно отразиться на экономике.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил инвестаналитик Сергей Фурса.

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По его словам, все деньги, которые добавляют какой-то группе населения, необходимо забрать из бюджета у другой.

"Т. е. есть деньги в тумбочке – вы можете их перевести на другие полки. Но больше денег от этого не станет", – добавил Фурса.

Эксперт отметил, что у Украины нет лишних денег и все доходы от импортного НДС и рента за пользование недрами поступают в бюджет.

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"Единственный источник – это долг. И закончится это все плохо, если вы начинаете на такой социальный популизм тратить деньги, которые вы берете в долг", – сказал инвестаналитик.

Что такое экономический паспорт украинца?

6 декабря президент Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде закон об экономическом паспорте украинца.

Он предусматривает для каждого ребенка счет, на котором до совершеннолетия будут накапливаться деньги за пользование украинскими недрами.

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Однако потратить их просто так или получить наличными нельзя, и получат их не все, а только дети, родившиеся с 1 января 2019 года.

О том, на что можно будет потратить деньги с экономического паспорта и сколько получит следующее поколение, "Сегодня" писали ранее.

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