Зеленский зарегистрировал в Раде законы об экономическом паспорте украинца

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде два закона по введению экономического паспорта украинца.
Об этом известно с сайта ВРУ.
Первый законопроект (№6394) касается непосредственно экономического паспорта и его законодательного закрепления. Вторым вносятся изменения в Бюджетный кодекс в части государственных взносов в систему экономического паспорта. Президент определил их безотлагательными.
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Помимо экономического паспорта, Зеленский внес в Раду еще два документа – в отношении Фонда будущих поколений, которые вносят изменения в Налоговый кодекс, а также Кодекс об административных нарушениях и Уголовный кодекс. Эти два документа также неотложны.
Поскольку такой фонд существует за границей, он контролирует поступления от нефти и газа для будущих целей. Эти два законопроекта тоже связаны с экономическим паспортом украинца.
Что такое экономический паспорт?
Это счет, на котором до совершеннолетия ребенка будут накапливаться деньги за пользование украинскими недрами. Президент подчеркнул, что фактически это средства из принятого законопроекта № 5600, касающегося внесения изменений в Налоговый кодекс.
Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев рассказал, что на момент достижения 18-летнего возраста дети, рожденные в 2019 году, смогут получить на спецсчета средства от рентных платежей в размере $10 000.
А нардеп Давид Арахамия заявил, что несовершеннолетние могут потратить деньги на оплату образования в Украине, покупку жилья или перечислить на свой пенсионный счет.
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