Зеленский зарегистрировал в Раде законы об экономическом паспорте украинца

Законопроекты, внесенные президентом, определены как безотлагательные

На счете будут накапливаться деньги за пользование украинскими недрами / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде два закона по введению экономического паспорта украинца.

Об этом известно с сайта ВРУ.

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Первый законопроект (№6394) касается непосредственно экономического паспорта и его законодательного закрепления. Вторым вносятся изменения в Бюджетный кодекс в части государственных взносов в систему экономического паспорта. Президент определил их безотлагательными.

Помимо экономического паспорта, Зеленский внес в Раду еще два документа – в отношении Фонда будущих поколений, которые вносят изменения в Налоговый кодекс, а также Кодекс об административных нарушениях и Уголовный кодекс. Эти два документа также неотложны.

Поскольку такой фонд существует за границей, он контролирует поступления от нефти и газа для будущих целей. Эти два законопроекта тоже связаны с экономическим паспортом украинца.

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Что такое экономический паспорт?

Это счет, на котором до совершеннолетия ребенка будут накапливаться деньги за пользование украинскими недрами. Президент подчеркнул, что фактически это средства из принятого законопроекта № 5600, касающегося внесения изменений в Налоговый кодекс.

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев рассказал, что на момент достижения 18-летнего возраста дети, рожденные в 2019 году, смогут получить на спецсчета средства от рентных платежей в размере $10 000.

А нардеп Давид Арахамия заявил, что несовершеннолетние могут потратить деньги на оплату образования в Украине, покупку жилья или перечислить на свой пенсионный счет.

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"Сегодня" уже рассказывали, как будет работать нововведение и как оно работает в других странах.