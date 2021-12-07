Более 600 тысяч гривен каждому: кто и когда получит деньги с экономического паспорта украинца

Рассказываем, какое поколение детей сможет получить деньги по экономическому паспорту украинца

Кто сможет получить деньги по экономическому паспорту / Фото: Коллаж: Сегодня

Все украинцы, которые родились начиная с 1 января 2019 года, по достижению совершеннолетия получат более 620 тысяч грн каждый.

Об этом говорится в законопроекте "Про экономический паспорт" украинца, который президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду.

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Кроме даты рождения для получения денег необходимо выполнить еще два условия:

быть гражданином Украины;

проживать на территории Украины последние пять лет.

Соответственно, первое поколение, которое получит выплаты, появится в 2037 году и власти придется заплатить в этот год более 190 млрд грн.

Деньги для экономического паспорта будут поступать из Госбюджета в Фонд будущих поколений, который с 2023 года должен начать накапливать деньги.

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На что можно потратить деньги?

Ранее "Сегодня" уже писали, что снять деньги со счета и потратить их на что угодно не получится. Ими можно воспользоваться только на ограниченный список целей:

оплата профтехнического или высшего образования в Украине;

покупка собственного жилья, также на территории Украины;

отложить на собственный пенсионный счет;

Также деньги можно будет использовать досрочно, однако только на лечение тяжелых заболеваний, например рак, инфаркт, инсульт, трансплантация жизненно важных органов.

"Сегодня" ранее рассказывали, откуда будут поступать деньги для накопления на счетах экономических паспортов, а также писали про опыт других стран.