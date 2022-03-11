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Долларов больше нет: россияне в панике штурмают банкоматы

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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11 марта, 12:37
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Рассказываем, как в России рушится экономика и что делают россияне
Что просходит с рублем в России
Что просходит с рублем в России / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Чтобы остановить падение российского рубля в бездну, в Кремле запретили россиянам покупать доллары, но курс американской валюты в банках России составляет около 250-300 рублей – это в четыре раза выше, чем до войны.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга Banki.ru.

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Стремительное подорожание доллара в РФ началось практически сразу после вторжения армии Путина в Украину. Ситуация усугублялась по мере того, как ЕС и США вводили санкции против РФ, в результате которых Россия потеряла львиную долю своей валюты.

При этом экономист Сергей Гуриев во время интервью на YouTube-канале сказал следующее:

"Я говорил, что вклады могут быть заморожены и что вы можете его получить рублями по курсу, который отличается от реального. Как только появляется свободное обращение валюты, она становится неконвертируемой и вы получаете несколько курсов", – отметил Сергей Гуриев.

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Тем временем россияне уже паникуют и выстраиваются в огромные очереди к банкоматам, чтобы опустошить свои банковские счета.

Валюту за эту наличку приобрести легально нельзя, но таким образом жители России пытаются спасти свои деньги от очередных ограничений со стороны властей в Кремле.

Россия близка к дефолту

Аналитики американского финансового конгломерата Morgan Stanley&Co считают, что российская экономика буквально зависла на грани дефолта.

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Шансы на то, что агрессор сможет выплатить свой внешний долг, низкие и постоянно уменьшаются.

По мнению специалистов, дефолт может наступить уже 15 апреля.

Ранее "Сегодня" рассказывали, каким может быть механизм выплаты компенсации украинцам, чье имущество пострадало из-за бомбардировок российской армии.

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Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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