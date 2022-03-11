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Доларів більше немає: росіяни в паніці штурмають банкомати

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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11 березня, 12:37
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Розповідаємо, як у Росії руйнується економіка і що роблять росіяни
Що відбувається з рублем у Росії
Що відбувається з рублем у Росії / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Щоб зупинити падіння російського рубля у прірву, в Кремлі заборонили росіянам купувати долари, але курс американської валюти в банках Росії становить близько 250-300 рублів – це вчетверо вище, ніж до війни.

Про це свідчать дані моніторингу Banki.ru.

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Стрімке дорожчання долара в РФ розпочалося практично одразу після вторгнення армії Путіна в Україну. Криза поглиблювалася в міру того, як ЄС та США вводили санкції проти РФ, внаслідок яких Росія втратила левову частку своєї валюти.

При цьому економіст Сергій Гурієв під час інтерв'ю на YouTube-каналі сказав таке:

"Я говорив, що вклади можуть бути заморожені і що ви можете його отримати карбованцями за курсом, який відрізняється від реального. Щойно з'являється вільний обіг валюти, вона стає неконвертованою і ви отримуєте кілька курсів", – зазначив Сергій Гурієв.

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Тим часом росіяни вже панікують і вишиковуються у величезні черги до банкоматів, щоб спустошити свої банківські рахунки.

Валюту за цю готівку придбати легально не можна, але в такий спосіб жителі Росії намагаються врятувати свої гроші від чергових обмежень з боку влади у Кремлі.

Росія близька до дефолту

Аналітики американського фінансового конгломерату Morgan Stanley&Co вважають, що російська економіка буквально зависла на межі дефолту.

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Шанси на те, що агресор зможе виплатити свій зовнішній борг, низькі та постійно зменшуються.

На думку фахівців, дефолт може настати вже 15 квітня.

Раніше "Сьогодні" розповідали, яким може бути механізм виплати компенсації українцям, чиє майно постраждало через бомбардування російської армії.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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