Українська
$ 28,15
34,19
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Цифра дня. Как выросли долги Украины за год

27 января, 12:04

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Размер госдолга в гривнях увеличился сильнее, чем в долларах

По итогам 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился до 2,56 трлн грн, а в долларовом эквиваленте – до 90,3 млрд долларов. С начала года по 31 декабря госдолг вырос на 6,98% в долларовом эквиваленте и на 19,16% в гривневом.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.

Реклама

Читайте также: Что будет с зарплатами, ценами, курсом доллара и безработицей в первом квартале 2021 года

В тренде
Шесть украинских вокзалов передадут в частные руки

В частности, в декабре:

  • государственный внешний долг составлял 1,258 трлн грн, или 44,51 млрд долл.;
  • государственный внутренний долг – 1 трлн грн, или 35,39 млрд долл.;
  • гарантированный государством долг – 292,7 млрд грн, или 10,35 млрд долл.

Ранее в Счетной палате также рассказали, сколько каждый украинец заплатил за госдолг.

Также сообщалось, что Украина в 2021 году должна будет заплатить около 16 млрд долл. в счет погашения и обслуживания госдолга.

При этом Министерство финансов Украины планирует сократить государственный долг на 3% в 2021 году. Глава Минфина Сергей Марченко уже признавал, что Украина берет кредиты, чтобы вернуть старые долги. При этом он заверял: новые займы берутся только в тех объемах, которые позволят рассчитаться с кредиторами.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

долги Украина госдолг внутренний долг внешний долг

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Курс доллара: что придет на смену стабильности
Курс доллара: что придет на смену стабильностиЭкономика
Тарифные протесты: как в регионах Украины митингуют против высокой цены на газ (видео)
Тарифные протесты: как в регионах Украины митингуют против высокой цены на газ (видео)Экономика
В Украине снизили цену на газ для населения
В Украине снизили цену на газ для населенияЖКХ
Цену на газ Кабмин снизит завтра — ОП
Цену на газ Кабмин снизит завтра — ОПЖКХ
"Кремлевские игры": кому выгодно уничтожение украинской энергетикиЭкономика
Псевдо-ремонтники техники дурачат украинцев. Как работает схема
Псевдо-ремонтники техники дурачат украинцев. Как работает схемаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять